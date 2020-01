Calciomercato Torino: Younes non convocato dal Napoli: cessione vicina

Calciomercato Torino / Il futuro di Amin Younes, assente contro la Juventus, sembra essere sempre più lontano da Napoli: i granata continuano a seguirlo

Resta al centro del mercato Amin Younes. Nonostante alcune voci sulla titubanza di De Laurentiis a cedere il trequartista, Gattuso ha scelto di non convocarlo per il big match contro la Juventus, vinto poi dai partenopei per 2-1. La motivazione ufficiale riguarderebbe un problema fisico ma il giocatore è sul mercato e il Toro continua a seguire l’evolversi della situazione a distanza. Non ci sono solo i granata però, dato che anche la Sampdoria è interessata all’ex Ajax.

Derby della Lanterna per Younes

Restano alla finestra dunque non solo la Samp ma anche il Genoa, e danno vita ad un derby della Lanterna anche sul fronte mercato. Il giovane trequartista piace infatti ad entrambe le squadre, che si sarebbero già mosse per aggiudicarselo. Ranieri ha espresso un apprezzamento sul giovane, definito come “un profilo che piace, dalle caratteristiche tecniche che mancano alla rosa“. Resta però prima da risolvere la questione Caprari che, in caso di cessione, libererebbe un posto. Per quanto riguarda il Genoa invece, il Grifone non molla l’osso e resta in attesa per poter portare qualcuno a Nicola. Younes non è l’unica alternativa per i rossoblu.

Il Toro deve sbloccare le uscite per effettuare qualche acquisto

Il Toro resta a guardare per ora, aspettando sviluppi ulteriori sulla questione del tedesco. La rosa numerosa resta una tegola da superare per sbloccare ufficialmente il mercato invernale, ormai agli sgoccioli. Rimangono infatti solamente 5 giorni per riuscire a cambiare qualcosa ed i granata ne hanno decisamente bisogno dato il momento negativo che stanno attraversando.