Calciomercato Torino / È stata ufficializzata la cessione di David Zima a titolo definitivo allo Slavia Praga

David Zima è a tutti gli effetti un nuovo calciatore dello Slavia Praga: il Torino ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo del difensore. L’accordo era stato trovato negli scorsi giorni, dopo che si era arenata la trattativa con l’Amburgo, che avrebbe voluto il difensore in prestito. La squadra ceca, in cui Zima aveva già giocato prima di trasferirsi al Torino nell’estate del 2021, lo ha invece acquistato a titolo definitivo.

Calciomercato Torino: Zima allo Slavia Praga

Questo il comunicato con cui la società granata ha annunciato la vendita del difensore ceco: “Il Torino Football Club comunica di aver ceduto a Sportovní Klub Slavia Praha, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore David Zima. Il Torino ringrazia David per l’impegno, la professionalità e la serietà che lo hanno sempre contraddistinto in questi anni in granata e lo saluta con un affettuoso in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera”.