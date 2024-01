Il difensore arriva dalla Salernitana ma conosce Juric dai tempi del Verona: sarà a disposizione già per la sfida agli ex compagni

Inzaghi ne aveva annunciato la partenza già lunedì sera, il giorno prima dell’arrivo a Torino per le visite di rito che come sempre precedono firma sul contratto e annuncio. Matteo Lovato ora è un nuovo calciatore del Torino: il club lo ha annunciato ufficialmente. Il difensore ex Salernitana è arrivato a titolo definitivo e sarà subito a disposizione di Juric, che lo conosce bene avendolo lanciato ai tempi del Verona. E per il giocatore subito una sfida non da poco, quella agli ex compagni domenica alle 12.30. Se la giocherà con Sazonov al centro della difesa per sostituire Buongiorno, out per un mese almeno a causa di una lussazione alla spalla.

Calciomercato Torino: preso Lovato

Questo il comunicato con cui il Torino ha annunciato l’acquisto: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Unione Sportiva Salernitana 1919, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Lovato. Lovato è nato a Monselice il 14 febbraio 2000. Cresciuto calcisticamente nei vivai di Padova e Genoa, con i veneti debutta nel calcio professionistico nel corso della stagione 2019-’20. Nel gennaio 2020 viene acquistato dal Verona, con Ivan Juric in panchina, che lo fa debuttare in Serie A il 18 luglio nella sfida contro l’Atalanta. Proprio i nerazzurri diventeranno la sua nuova squadra, a partire dall’estate 2021: con i bergamaschi gioca sei mesi, durante i quali fa il suo esordio in Champions League contro il Manchester United. Dopo una breve parentesi in prestito al Cagliari, dalla stagione 2022-’23 veste la maglia della Salernitana (32 presenze). Per lui anche 15 partite e un gol con la maglia della Nazionale Under 21. Tutto il Torino Football Club accoglie Matteo Lovato con un cordiale benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!”.