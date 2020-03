Mentre il calcio litiga, nelle città italiane arriva l’Esercito

Primo dispiegamento di uomini già in alcune città italiane: saranno i prefetti a decidere se e quando utilizzare l’esercito per aumentare i controlli

Arrivare ad una ulteriore stretta è quello a cui il governo italiano sta pensando per evitare che l’attuale decreto non venga del tutto rispettato dai cittadini. Soprattutto per quanto riguarda l’invito a restare a casa e a ridurre il più possibile gli spostamenti. Molti italiani non hanno ancora ben compreso quanto sia indispensabile seguire alle lettera quanto deciso dalle istituzione. Ed è il motivo per cui nel territorio italiano è arrivato l’esercito: i militari avranno il compito di vigilare e controllare che non ci siano violazioni. Insomma, mentre i presidenti litigano sul riavvio degli allenamenti, il Paese fronteggia un’emergenza decisamente più seria.

Coronavirus. l’esercito: in quali città sarà inviato

Al momento quello che è chiaro è che la decisione di inviare l’esercito nelle varie città spetterà ai prefetti. Questa la decisione del Viminale.

Al momento sono presenti soldati nella città di Milano, in una regione fortemente colpita dall’emergenza coronavirus, ma se ne registra la presenza anche in Campania. In totale, con il passare dei giorni, si potrebbe arrivare ad un numero di ventimila uomini nell’intero territorio italiano.

Decreto, nuove misure e restrizioni

Esercito ma non solo. In contemporanea verranno adottate misure ancora più restrittive. Per esempio sulle attività all’aperto che saranno vietate, ma anche sugli orari dei supermercati e sull’apertura nei fine settimana ci saranno dei cambiamenti, per evitare assembramenti il sabato e la domenica.