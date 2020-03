“L’azienda è impreparata al Coronavirus”: il Cdr del Corriere del Veneto accusa Cairo

Cairo e Rcs nel mirino del Cdr del Corriere del Veneto e del Corriere di Verona: “L’azienda ha rimandato gli interventi per mettere in sicurezza la redazione”

Tre giornalisti della redazione di Padova del Corriere del Veneto sono risultati positivi al coronavirus. Il giornale appartiene al gruppo Rcs, il cui azionista di maggioranza è il presidente del Torino Urbano Cairo. Duro, il comunicato sindacale firmato dal Cdr del Corriere del Veneto e del Corriere di Verona. “La notizia che il coronavirus ha contagiato tre colleghi della redazione centrale di Padova del Corriere del Veneto ha bussato ieri di prima mattina alla nostra porta, cogliendo totalmente impreparata una delle aziende di proprietà del presidente Urbano Cairo. Da giorni infatti, prima quando è esplosa l’epidemia, poi da lunedì, quando una collega è rimasta a casa con febbre alta, l’azienda ha colpevolmente rimandato gli interventi previsti per mettere in sicurezza la redazione e la fattura del giornale”.

Corriere del Veneto contro Cairo: cosa è successo

“Al contrario di quanto detto dallo stesso Cairo pubblicamente e alla faccia di un’azienda che ha più volte annunciato trionfalmente di essere tornata a un vittorioso utile, in questi anni è stata fatta soltanto una politica di riduzione dei costi, rendendo la nostra dotazione tecnologica talmente obsoleta da aver costretto a rinviare il cosiddetto lavoro agile”.

Il comunicato poi prosegue: “Dal principio di questa emergenza l’azienda ha dimostrato una gestione fallimentare su tutta la linea, nonostante i solleciti dei giornalisti che invitavano ad accelerare sulle misure di sicurezza. Per fare un esempio, ma ce ne sono moltissimi, i dispositivi di protezione individuale (parliamo di semplice disinfettante per le mani, perché di mascherine non ne abbiamo mai viste) sono arrivati solo ieri, mentre dei quasi mitologici computer portatili promessi mesi fa, ne stanno arrivando appena sei per 32 persone in queste ore, a redazione già evacuata”.

“Rcs impreparata all’emergenza coronavirus”

“L’impreparazione dei manager di Rcs il cui apporto si riassume in disarmanti «aspettiamo», «vediamo», e il sempre classico e cinico «non è compito dell’azienda» si è definitivamente manifestata ieri mattina nella mancata presa di responsabilità da parte dell’azienda nell’ora in cui si è appreso della positività dei colleghi.

L’azienda non ha nemmeno potenziato il sistema di help desk lasciando alle capacità personali e al nostro unico tecnico (che ringraziamo) la soluzione dei problemi. Se oggi potete leggere il giornale è solo perché il corpo redazionale del Corriere del Veneto e del Corriere di Verona (grazie anche alla disponibilità dei collaboratori) ha stabilito che in questo momento di confusione l’informazione puntuale ha un profondo valore civile e che le nostre giuste rivendicazioni sindacali potranno aspettare la fine di quella che è un’emergenza per l’intero Paese”.

E ancora: “Al momento della pubblicazione siamo tutti molto preoccupati, non solo per la salute dei colleghi (non può mancare un pensiero anche ai loro familiari), ma anche perché l’azienda ci ha lasciato completamente soli. Noi non lo faremo con i nostri lettori e continueremo a scrivere e pubblicare, se ci sarà consentito, perché questi comportamenti restino agli atti della storia e non si ripetano: le persone non sono centri di spesa”.