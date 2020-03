Higuain lascia la quarantena e va in Argentina. Via dall'Italia anche Pjanic e Khedira - Toro.it

Dopo il caso di positività di Daniele Rugani, tutti i giocatori della Juventus erano stati messi in quarantena: ma Gonzalo Higuain non l’ha rispettata

Gonzalo Higuain ha lasciato l’hotel nella quale era in quarantena, dopo il caso di positività al Coronavirus del suo compagno di squadra Daniele Rugani, ed è volato in Argentina con un volo privato. Un volo che l’attaccante ha organizzato nei minimi dettagli, con uno scalo prima in Francia (dove ha recuperato i propri famiglia), poi in Spagna e infine in Argentina. Una volta giunto all’aeroporto di Torino il centravanti della Juventus è stato fermato dalla polizia, ma ha potuto comunque partire perché in possesso di alcuni certificati riguardo alla propria negatività al Coronavirus.

Juventus: Pjanic e Khedira via dall’Italia

Gonzalo Higuain non è il solo calciatore della Juventus ad aver lasciato l’Italia. Lo stesso hanno fatto Miralem Pjanic e Sami Khedira: il primo è volato in Lussemburgo, il secondo in Germania. I due centrocampisti bianconeri, così come Higuain, sono risultati negativi ai test al Coronavirus. Restando in tema Juventus, ricordiamo che Cristiano Ronaldo è invece in Portogallo con la famiglia e la compagna Georgina è stata fotografata mentre, violando l’isolamento, faceva shopping in un centro commerciale.