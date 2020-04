Lotito attacca: “Perché vietare gli allenamenti? Si crea un danno fisico”

Il presidente della Lazio Claudio Lotito sulla questione allenamenti: “Non c’è scientificità del fatto che in condizioni sicure sia pericoloso allenarsi”

A Formello, il centro sportivo della Lazio, “nessuno rischia la salute”. Parola del presidente biancoceleste Claudio Lotito, che ha parlato a Lazio Style Channel della questione allenamenti. In Serie A, almeno fino al 13 aprile, nessuna squadra potrà tornare a lavorare in gruppo, a causa dell’emergenza coronavirus. Così si è espresso il patron: “Nessuno vuole prendere sottogamba la salute dei cittadini e dei propri giocatori. Mi stanno dando ragione: è da un mese e mezzo che ho lanciato l’idea di fare test sierologici. Noi ci siamo fatti arrivare questi test dalla Cina, che sono importanti, oltre al tampone, per verificare la presenza di immunoglobuline”.

Lotito: “Le persone lavorano, se messe in sicurezza”

Tamponi e test per gli anticorpi: così, secondo Lotito, si sarebbe dovuto agire sin da subito. “Le persone che vanno a fare le pulizie negli ospedali, se messe in sicurezza, possono fare il loro lavoro. Non capivo dunque, come un atleta non potesse svolgere la propria attività. Ad un fisico bloccato per un mese e mezzo gli crei problemi, perché sono strutture fisiche abituate ad allenarsi due volte al giorno. Con lo screening preventivo tra esami del sangue e tamponi, quando verificati tutti i parametri dei giocatori, potevamo tornare ad allenarci in un ambiente totalmente sanificato.

Nessun giocatore è mai stato ricoverato in ospedale perché hanno un certo fisico. L’atleta si allena all’aria aperta, è controllato h24, non capisco perché non si potesse allenare. È una cosa scientifica, non capisco questa modalità. Io sono per il rispetto delle nome dello Stato, ma nel contesto non c’è una validazione scientifica che in questo regime controllato, in un protocollo, possa vietare le attività sportive”.

“Con cautela torneremo. Formello sicuro”

In sostanza, per Lotito non ci sono più motivi per vietare la ripresa: “Per rispetto di una linea comune ci siamo fermati. Per tutelare tutti, anche per rispetto delle condizioni del Paese. L’allenamento non è un atto ludico, ma lavorativo. Lavorano nelle fabbriche così come sui campi da calcio. Su scelte che non hanno una base scientifica, è stato deciso di evitare gli allenamenti.

Con la cautela assoluta torneremo. In un centro sportivo come quello della Lazio, dotato di ogni comfort e misure sanitarie, nessuno rischia la salute. Ho personale delle mie aziende che lavorano in ospedali dove ci sono casi di Covid-19. A Formello abbiamo avuto subito mascherine, i test, guanti, gli occhiali. Da un mese e mezzo che abbiamo adottato queste misure. Non capisco i motivi che evitano la ripresa degli allenamenti”.