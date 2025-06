Se domani l’Under 18 giocherà per il titolo, l’Under 17 del Torino lotterà per arrivare in finale

Pareggia 2-2 contro l’Inter e in virtù del successo dell’andata, 3-2, si qualifica per la final four che vale lo scudetto. Il Torino Under 17 di Rebuffi centra una qualificazione pesante, eliminando un avversario forte nella doppia sfida dei quarti. Domani i granata conosceranno la propria avversaria, che sarà una tra Roma e Udinese. Semifinale scudetto in programma mercoledì 18 giugno alle 20.30.