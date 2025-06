Dopo la vittoria in semifinale contro il Cesena, i granata si sono guadagnati la possibilità di disputare la finale contro la Roma

Manca un ultimo grande passo al Torino Under 18 di Vegliato per concludere la stagione nel migliore dei modi. Oggi i granata scenderanno in campo contro la Roma Under 18 per disputare la finale che determinerà la squadra vincitrice dello scudetto. L’incontro si terrà nella giornata di oggi alle 20:00, le due formazioni scenderanno per l’ultima volta nella loro stagione su un terreno di gioco neutrale. La partita avrà luogo a Latina, presso lo stadio Domenico Francioni.

Il percorso verso la finale

Nella partita di oggi si incontreranno le due squadre che hanno terminato la propria stagione in testa alla classifica con il primo e il secondo posto (giallorossi in testa, granata a meno uno). I precedenti in campionato tra Torino e Roma vedono un sostanziale equilibrio con una vittoria per parte, e dopo aver superato Inter e Cesena nelle semifinali, una delle due squadre avrà la possibilità di smuovere il bilancio in proprio favore ottenendo una vittoria nell’ultima partita del torneo.