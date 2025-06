Under 18 Torino-Roma, la diretta della partita valida per la finale scudetto: formazioni ufficiali, risultato e tabellino

Oggi, 12 giugno, allo stadio “Francioni” di Latina Torino e Roma Under 18 si giocano la finale scudetto. Dopo il bel percorso in campionato, concluso al secondo posto a meno uno dalla Roma, il Toro sogna la vittoria. I ragazzi di Michele Vegliato sono una macchina da gol. La formazione granata ha concluso il campionato con 97 reti, ben 21 in più rispetto ai giallorossi. Il Toro è approdato in finale grazie alla vittoria per 1-0 contro il Cesena, realizzata da Alessio Cacciamani. Segui in diretta Torino-Roma Under 18 su Toro.it.

Torino-Roma Under 18: il prepartita

Un’ora circa alla sfida tra le due squadre che sono riuscite a sbaragliare la concorrenza e arrivare in finale. In campionato il bilancio tra le due squadre è in perfetta parità, con una vittoria a testa. In regular season i giallorossi hanno chiuso ad un solo punto dai granata.

Torino-Roma Under 18: dove vederla in tv e streaming

La partita tra Torino e Roma Under 18 sarà trasmessa in diretta sul canale della FIGC Vivo Azzurro Tv. La piattaforma è scaricabile da Google Play per i dispositivi Android e da App Store per i sistemi iOS. La partita sarà trasmessa in diretta anche sul sito www.vivoazzurro.it.

Torino-Roma Under 18: formazioni ufficiali

Torino: Anino, Gatto, Finizio, Pellini, Fiore, Brzyski, Liema Olinga, Kirilov, Conte, Sandrucci, Cacciamani. A disposizione: Bochicchio, Ressia, Acquah, Ferraris, Kugyela, Demian, Conzato, Spadoni, Melo. Allenatore: Vegliato.

Roma: Marcaccini, Marchetti, Cama, Troiani, Zinni, Arduini, Panico, Sugamele, Belmonte, Bah. A disposizione: Stomeo, Lulli, Tesauro, Sarac, Malafronte, Schacchi, Ferrara, Morucci, Cinti. Allenatore: Ciaralli.

Torino-Roma Under 18: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 20:00