LIVE Primavera Cagliari-Torino 0-0: la cronaca in diretta - Toro.it

Cagliari-Torino, la diretta live della partita del campionato Primavera 1 2019/2020: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Seconda trasferta consecutiva per la Primavera del Torino che quest’oggi è impegnata sul campo del Cagliari, squadra rivelazione di questo campionato. La formazione granata è reduce dal ko di una settimana contro la Fiorentina (1-0 per i viola il risultato finale) che l’ha pericolosamente avvicinata alla zona retrocessione della classifica. Il calcio d’inizio di Cagliari-Torino è fissato per le ore 11.00 presso lo stadio Asseminelli di Assemini: segui la partita in diretta con noi su Toro.it.

Primavera, Cagliari-Torino: la diretta

3′ Possesso palla Cagliari in questi primi minuti di partita, il Toro risponde e difende ordinatamente

1′ E’ iniziata Cagliari-Torino: il primo pallone è gestito dai rossoblu padroni di casa

Primavera, Cagliari-Torino 0-0: il tabellino

Cagliari (4-3-1-2): Ciocci; Porru, Boccia, Carboni, Cusumano; Kanyamuna, Ladinetti, Cossu; Marigosu; Gagliano, Mas. A disposizione: Atzeni, Piga, Acella, Aly, Iovu, Michelotti, Zinfollino, Conti, Dore, Desogus, Lombardi, Contini. Allenatore: Max Canzi.

Torino (3-5-2): Lewis, Siniega, Marcos Lopez, Celesia, Ghazoini, Adopo, Sandri, Greco, Kouadio, Gonella, Klimavicius. A disposizione: Trombini, Erici, Ricossa, Cancellieri, Onisa, Bongiovanni, Rotella, Garetto, Favale, Ibrahim, Markovic, Mukiele. Allenatore: Marco Sesia.

Arbitro: Paride Tremolada di Monza. Assistenti: Davide Conti di Seregno e Stefano Galimberti di Seregno.

Primavera, Cagliari-Torino: il prepartita in diretta

Per tornare alla vittoria, il Torino deve risolvere il mal di gol che lo attanaglia da diverse settimane: Markovic, Klimavicius e Gonella sono i giocatori chiamati a trascinare la squadra granata con le loro reti e nel corso della partita tutte e tre dovrebbero trovare spazio. La Primavera granata ha bisogno di tornare alla vittoria per allontanarsi dalla zona calda della classifica e scacciare gli spetti della retrocessione che si stanno sempre più facendo vedere.

Primavera, Cagliari-Torino: dove vederla in TV e in streaming

Cagliari-Torino, in diretta, è trasmessa su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) oltre che su Torino Channel. La diretta web della partita la potete seguire su Toro.it.

Primavera, Cagliari-Torino: le formazioni ufficiali

