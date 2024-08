Il Torino Primavera ha chiuso per Lorenzo Russo del Napoli: il centrocampista si aggregherà sin da subito al gruppo di Tufano

Felice Tufano può contare su un nuovo giocatore. Ludergnani, infatti, ha chiuso la trattativa per Lorenzo Russo, centrocampista classe 2005 del Napoli. Il 19enne, che ha sempre giocato con la maglia azzurra, conta nella sua breve carriera 11 gol e 17 assist tra tutte le selezioni giovanili, di cui 4 gol e 10 passaggi decisivi in Primavera. La trattativa è conclusa, e sin da subito il giocatore lavorerà con il gruppo e sarà a disposizione di Tufano, in vista dell’importante sfida di lunedì contro il Milan. Un altro importante colpo chiuso dunque, dopo Plaia, Krzyzanowski e non solo.