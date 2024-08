È iniziato bene il campionato del Torino Primavera, che alla prima giornata ha battuto la Sampdoria con il risultato di 2-1

Non solo la Serie A. Lo scorso weekend ha preso il via anche il Campionato Primavera, in cui è impegnato il Torino di mister Felice Tufano. L’Under 20 granata si è presentata ai nastri di partenza forte di una grande preseason, ricca di vittorie contro squadre di Serie C e D e soprattutto del trionfo nel “Memorial Mamma e Papà Cairo“. Un percorso importante, che ha trovato continuità nel primo turno del campionato. I granata hanno ospitato a Orbassano la Sampdoria di Alessandro Lupi, vincendo 2-1 e aprendo così nel migliore dei modi una stagione in cui l’obiettivo minimo è rappresentato dalla qualificazione ai playoff. Le reti sono state segnate da Perciun e Franzoni, due dei pochi giocatori già presenti nella scorsa stagione e rimasti ancora in maglia granata.

Lunedì la sfida al Milan

In attesa di nuovi innesti dal mercato, Tufano e i suoi si preparano al primo vero scoglio della stagione. Lunedì andrà infatti in scena il big match contro il Milan, la squadra che lo scorso anno ha di fatto buttato fuori i granata dalla corsa playoff all’ultima giornata di campionato. Quest’anno i rossoneri hanno perso parecchi punti cardine (Camarda, Zeroli, Jimenez e non solo), che sono saliti di categoria grazie al progetto “Milan Futuro”, ma ha ritrovato parecchi giovani interessanti. Su tutti Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan, che si è presentato all’esordio con una doppietta all’Udinese. I ragazzi di Guidi sono tra i favoriti per la vittoria del titolo finale, ma nessun timore: i torelli li hanno già battuti nel “Memorial Mamma e Papà Cairo” poco meno di un mese fa. Si prospetta dunque una sfida intrigante, in cui i dettagli potranno fare la differenza.