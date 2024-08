Torino-Sampdoria, diretta della partita valida per la 1ª giornata del campionato Primavera: risultato e tabellino

Una settimana dopo il trionfo nel “Memorial Mamma e Papà Cairo”, il Torino Primavera torna in campo per l’esordio in campionato. Dopo l’8° posto dell’ultima stagione, che non è bastato per ottenere un posto nei playoff, i torelli ripartono da un nuovo ciclo con Felice Tufano in panchina e tanti nuovi giovani su cui contare. Il cammino dei granata inizia da Orbassano, dove ospiteranno la Sampdoria. Segui la diretta di Torino-Sampdoria su Toro.it.

Primavera, Torino-Sampdoria: la diretta

5′ Altra OCCASIONE per il Toro. Zequraj proprio davanti alla linea di porta riesce ad anticipare Gabellini

3′ OCCASIONE per il Torino: diagonale di Krzyzanowski che termina fuori di poco

2′ Torino subito molto aggressivo in questi primi minuti di gara

1′ Inizia la partita. Calcio d’inizio battuto dal Torino

Primavera, Torino-Sampdoria 0-0: il tabellino

Primavera, Torino-Sampdoria: il prepartita

Da adesso si fa sul serio. Inizia il percorso del Torino Primavera, che inizia oggi alle 18.30 contro la Sampdoria. Sarà un’Under 19 molto diversa dalla passata stagione: nuovo allenatore, tanti giocatori cambiati e una filosofia diversa. Ci sono tutte le carte in regola per stupire, con l’obiettivo a lungo termine di ottenere il pass per le final four.

Primavera, Torino-Sampdoria: le formazioni ufficiali

Torino: Plaia; Bonadiman, Mendes, Desole; Marchioro, Dalla Vecchia, Rossi, Perciun, Krzyzanowski; Gabellini, Franzoni. All.: Tufano.

Sampdoria: Rodolfo, Malanca, Zequraj, Ntanda, Leonardi, Ovalle, Valisena, Boiro Balde, Gomes, Uberti, Rosselli. All: Lupi

Dove vedere Torino-Sampdoria Primavera in tv e in streaming

La partita tra Torino e Sampdoria sarà visibile su Sportitalia, emittente che detiene i diritti televisivi del campionato Primavera.