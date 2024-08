La squadra di Felice Tufano è pronta a esordire in campionato. La prima partita è domani contro la Sampdoria

In parallelo alla Serie A, riparte anche il campionato Primavera 1. Campionato Primavera 1 2024/2025 che si apre nella giornata di oggi con le prime 3 sfide. Domani scende in campo anche il Torino. Appuntamento alle ore 18:30 per la prima giornata di campionato: Torino-Sampdoria. Si gioca al Campo Valentino Mazzola di Orbassano. I ragazzi di Felice Tufano sono pronti per l’esordio. Lo scorso anno i granata erano arrivati in finale di Coppa Italia (persa ai rigori contro la Fiorentina), ma in campionato non avevano centrato la qualificazione ai playoff. Qualificazione che è l’obiettivo di quest’anno: arrivare tra le prime 6. Nella giornata del 14 agosto, in vista dell’inizio ufficiale di stagione, la squadra ha fatto visita al Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata.

Un nuovo percorso

Per i torelli inizia quest’anno un nuovo percorso. Dopo 2 anni con Giuseppe Scurto, che è andato al Lecce Primavera, adesso è arrivato in panchina Felice Tufano. Granata che hanno fatto il ritiro a Spiazzo e dato buoni segnali nei test amichevoli. Vittoria per 4-0 contro il Real Vicenza e poi pareggio per 1-1 contro la Pro Vercelli. Infine, è stato vinto il “Memorial Mamma e Papà Cairo”. 5-1 al Milan e 2-0 alla Juventus in finale. Ci sono nuovi acquisti come il portiere Plaia, Krzyzanowski, Gueye e Tzouliou. Mendes, Perciun e Njie possono fare la differenza. Vanoli intanto, osserva interessato alla ricerca di qualche giovane talento.

Il programma della giornata

Campionato che si apre oggi con Cesena-Fiorentina (ore 17:30), Inter-Bologna (ore 18:00) e Verona-Sassuolo (ore 19:30). Si continua domani, con 2 partite alle ore 11:00: Udinese-Milan e Monza-Lecce. Alle 16:30 c’è Genoa-Juventus. Poi alle 18:30 Torino-Sampdoria e Atalanta-Cremonese. Chiudono il programma domenica Empoli-Lazio (ore 16:30) e Roma-Cagliari (ore 17:30).