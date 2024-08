L’intera squadra, accompagnata dal tecnico Tufano e da tutto lo staff, ha fatto visita al Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata

La Primavera del Torino ieri pomeriggio ha fatto visita al Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata. A Villa Claretta era presenta l’intera squadra accompagnata dal tecnico Felice Tufano e da tutto lo staff tecnico: una bella iniziativa per far conoscere la storia del Toro a chi la maglia granata la indossa tutti i giorni e che potrebbe continuare a vestirla anche in futuro.