C’era anche Paolo Vanoli ieri ad Alessandria per la finale del Memoria Mamma e Papà Cairo: sotto osservazione diversi Primavera

Tra gli spettatori presenti ieri sera al Moccagatta di Alessandria, per la finale del Memorial Mamma e Papà Cairo, c’era anche Paolo Vanoli. Quella dell’allenatore non è stata solamente una visita di cortesia ma il tecnico ha voluto vedere all’opera da vicino i calciatori della Primavera: per alcuni di loro durante la stagione potrebbe esserci anche la possibilità di esordire in Prima squadra, come accaduto la scorsa stagione a Savva e Dellavalle.

Ciammaglichella sfrutta al meglio l’occasione

Tra coloro che possono sperare nel debutto tra i professionisti ci sono Njie e Perciun, due giocatori che Vanoli ha avuto modo di poter allenare anche durante il ritiro di Pinzolo dove erano riusciti a mettersi in mostra. A Pinzolo c’era anche Dalla Vecchia, centrocampista che ha saputo sfruttare bene l’occasione e che ha ben figurato anche nelle amichevoli con la Prima squadra. Ma chi durante la finale contro la Juventus ha impressionato l’allenatore del Torino è Ciammaglichella: il centrocampista, autore dell’assist per l’1-0, nelle scorse settimane è stato impegnato con la nazionale italiana Under 19 nell’Europeo di categoria e non ha quindi avuto la possibilità di partecipare al ritiro in Trentino Alto Adige né con la Primavera, né con la Prima squadra. Il Memorial Mamma e Papà Cairo è stata per lui l’occasione per mettersi in mostra.

Dellavalle e Balcot convocati per la Coppa Italia

Nel frattempo, per la partita di Coppa Italia di domani contro il Cosenza, Vanoli inserirà nell’elenco dei convocati anche Dellavalle e Balcot: i due difensori sono ormai stati promossi in Prima squadra e potrebbero restare per il resto della stagione a meno di opportunità di prestito interessanti (verranno valutate soprattutto le offerte per il secondo).