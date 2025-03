La sfida tra Torino ed Internacional si è chiusa anzitempo: un possibile episodio di razzismo dietro la scelta di non rientrare

A Capezzano Pianore, Lucca, si gioca la sfida tra Torino ed Internacional, valida per gli ottavi della Viareggio Cup. Una sfida che ha visto il Toro vincere a tavolino, vista la scelta dell’Internacional, negli spogliatoi poco prima della fine del primo tempo, di non rientrare per protesta. Il motivo? Secondo le prime ricostruzioni dietro la scelta dell’Internacional ci sarebbe un grave episodio di razzismo. Un calciatore granata, secondo quanto emerge, avrebbe rivolto un insulto razzista ad un avversario che avrebbe a sua volta reagito con un pugno. L’arbitro ha punito il gesto scatenando così la reazione di compagni ed allenatore del Porto Alegre. La squadra brasiliana, dopo essere rimasta negli spogliatoi, ha comunicato l’intenzione di non riprendere il gioco e così l’arbitro, attesi i 20 minuti, ha fischiato la fine.