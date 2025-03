Oggi l’Under 18 granata sfiderà l’Internacional per provare a conquistare i quarti di finale del torneo di Viareggio

Dopo aver superato brillantemente il girone ottenendo 3 vittorie che hanno portato il Torino U18 a punteggio pieno, la squadra di Vegliato nella giornata di oggi affronterà l’Internacional per tentare di raggiungere i quarti di finale della competizione. La partita si terrà alle 14:30 a Capezzano Pianore, in provincia di Lucca, gli avversari dei granata hanno raggiunto gli ottavi dopo aver totalizzato 4 punti ed essersi piazzati in terza posizione avendo vinto solo 1 partita dei tre incontri del girone.

Le altre partite

Parallelamente all’incontro dell’Under 18 del Torino si terranno gli altri 7 incontri che determineranno le 8 squadre che parteciperanno ai quarti di finali. Ecco le altre sfide degli ottavi: Sampdoria U18-Sassuolo U18, Serie D Team U18-Genoa U18, Imolese U18-Jovenes Promesas U18, Casarano U18-Ternana U18, Ijele U18-Ojodu City U18, Fiorentina U18-Olympique Thiessois U18, Magic Stars U18-Vis Pesaro U18.