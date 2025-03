Il Toro ha comunicato che ben nove dei granata che giocano nelle giovanili sono stati convocati dalle rispettive Nazionali

Il Torino ha comunicato che nove giocatori delle giovanili granata sono stati convocati dalle rispettive Nazionali per la sosta di marzo. Il primo in lista è Perciun che è stato convocato dalla Nazionale U21 della Moldavia con la quale disputerà due amichevoli, una contro l’Azerbajan il 22 marzo e una contro il Kosovo il 25. Il Portogallo U20 ha invece convocato Rodrigo Mendes per le gare contro Inghilterra e Germania valide per l’Elite League, la prima il 21 marzo e la seconda il 24 marzo. Olsson sarà invece con al Nazionale U19 della Danimarca per l’Elite Round in Ungheria e disputerà tre partite. La prima mercoledì 19 marzo contro l’Islanda, la seconda sabato 22 marzo contro l’Ungheria e infine, martedì 25 marzo contro l’Austria.

Kirilov, Cacciamani e Luongo

La lista va avanti con Kirilov, convocato dalla Finlandia U19. La sua nazionale prenderà parte all’Elite Euro U19 round in Germania e affronterà l’Irlanda mercoledì 19 marzo, la Germania sabato 22 marzo e la Slovenia martedì 25 marzo. Cacciamani invece con la Nazionale italiana U18 affronterà due amichevoli contro il Belgio. Infine Luongo è stato convocato dall’Italia U17 e sarà impegnato in un amichevole contro il Milan U17.