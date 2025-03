Udinese-Torino, la diretta della partita di Primavera 1 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Il Toro di Tufano è ormai scivolato alla 14esima posizione dopo aver subito 3 sconfitte consecutive. I granata sono in cerca di riscatto anche se ormai una qualificazione ai playoff sembra alquanto improbabile. Dall’altra parte un Udinese che è ultimo in classifica con appena 13 punti guadagnati in 29 partite giocate. Il Toro cerca il riscatto ma anche i bianconeri vogliono cercare, con un moto di orgoglio, di dimostrare le loro qualità. Segui la diretta di Udinese-Torino su Toro.it.

Primavera, Udinese-Torino 1-1: il tabellino

Marcatori: 14′ st Vinciati (U); 48′ st Gabellini (T)

Ammoniti: 12′ st Rossi (T); 19′ st Djalo (T); 38′ st Shpuza (U)

Udinese: Cassin; De Paolo, Lazzaro (8′ st Shpuza), Bozza, Bonin (42′ st Vettor), Cosentino (33′ st Xhavara), Busolini, Conti (42′ st Dal Vi), Vinciati (33′ st Owusu), El Bouradi, Marello. A disp Kristiancig, Polvar, Del Pino, . All Bubnjic

Torino: Siviero, Mullen, Mendes, Olsson, Zaia (30′ st Jatta), Rossi (15′ st Djalo), Liema Olinga (20′ st Sabone), Cacciamani, Perciun (30 st Acar), Franzoni (15′ st Mangiameli), Gabellini A disp Plaia, Proietti, Desole, Sow, Marchioro, Dimitri All. Tufano

Primavera, Udinese-Torino: la diretta

51′ Finisce così la sfida tra Udinese e Torino con i granata che hanno recuperato il match all’ultimo

48′ GOOOOLLL DEL TOROOOO!!!! Ha segnato Gabellini con un ottimo mancino in area

45′ Saranno 6 i minuti di recupero

42′ Cambi per l’Udinese: dentro Dal Vi per Conti e dentro Vettor per Bonin

40′ Parata di Cassin su Gabellini, rigore fallito clamorosamente dal Torino

38′ Calcio di rigore per il Torino e giallo per Shpuza che fa una scivolata pericolosa !

33′ Cambi per l’Udinese: fuori Cosentino e dentro Xhavara, dentro Owusu per Vinciati

30′ Cambi per il Toro: dentro Acar e Jatta per Perciun e Zaia

29′ Ribalta il fronte il Toro che guadagna un altro angolo, sul cross da angolo arriva il portiere dell’Udinese e mette ancora in angolo

28′ Occasione per l’Udinese con Cosentino che calcia alto sopra la traversa

26′ Cartellino rosso per un collaboratore di Tufano

23′ Occasionissima per il Toro con Mangiameli che calcia e manca la porta di pochissimo

20′ Fuori Liema Olinga e dentro Sabone

19′ Giallo per Djalo

15′ Cambi per il Toro: dentro Mangiameli per Franzoni e dentro Djalo per Rossi

14′ Gol dell’Udinese. Segna Vinciati che con un’ottima girata sorprende Vinciati

12′ Giallo per Rossi, primo ammonito della gara

11′ Occasione per l’Udinese in contropiede con Siviero che salva il Toro

10′ Perciun dalla bandierina ma angolo non sfruttato a dovere dai granata

9′ Udinese che ancora si salva in angolo

8′ Cambio per l’Udinese: fuori Lazzaro e dentro Shpuza

5′ Ancora 0-0 tra Udinese e Torino con i granata che spingono molto

1′ Si parte, primo possesso del Toro

Secondo tempo

46′ Finisce così il primo tempo

45′ Ci sarà un minuto di recupero

39′ Occasione con Gabellini che di testa mette il pallone sul fondo

35′ Gioco momentaneamente fermo perché Bozza è a terra dopo una pallonata di Cacciamani, necessario l’intervento dello staff sanitario

29′ Ottima occasione per il Toro con Zaia che mette un pallone molto interessante in mezzo ma Perciun non inquadra la porta da due passi

26′ Ci prova Perciun con il mancino ma pallone sul fondo

21′ Doppia occasione per il Toro, prima il tiro di Cacciamani murato e poi quello di Gabellini bloccato dal portiere

15′ Partita ora molto spezzettata con molti falli, grande intensità ma poche emozioni

9′ Altra occasione per il Toro con Cacciamani che fa tutto da solo ma trova la parata del portiere dell’Udinese

7′ Occasionissima per il Toro con Cacciamani che sgasa sulla fascia e mette in mezzo un bellissimo pallone che però i granata non riescono ad insaccare

4′ Miracolo incredibile di Siviero sul contropiede dell’Udinese il portiere granata ha salvato il Toro

1′ Primo possesso per l’Udinese

Calcio d’inizio alle ore 11

Primavera, Udinese-Torino, il prepartita

Tutto pronto allo stadio Guido Teghil dove il calcio d’inizio è previsto per le ore 11. I giocatori a breve scenderanno in campo per il consueto riscaldamento prepartita prima di rientrare ad ascoltare le ultime indicazioni degli allenatori e poter poi iniziare il match.

Primavera, Udinese-Torino: dove vederla in TV e streaming

Udinese-Torino Primavera è trasmessa in diretta TV su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, ma sarà visibile anche sul sito di Sportitalia.

Primavera, Udinese-Torino: le formazioni ufficiali

Udinese: Cassin; De Paolo, Lazzaro, Bozza, Bonin, Cosentino, Busolini, Conti, Vinciati, El Bouradi

Marello. A disp Kristiancig, Owusu, Shpuza, Polvar, Vettor, Del Pino Dal Vi, Xhavara. All Bubnjic

Torino: Siviero, Mullen, Mendes, Olsson, Zaia, Rossi, Liema Olinga, Cacciamani, Perciun, Franzoni, Gabellini A disp Plaia, Proietti, Desole, Acar, Sow, Sabone, Jatta, Djalo, Marchioro, Dimitri