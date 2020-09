Coppa Italia Primavera 2020-2021: date e dettagli della competizione

Primavera / La Lega Serie A ha reso noto il tabellone della Coppa Italia Primavera 2020-2021: ecco le date e le sfide in programma

Con il campionato Primavera riparte anche la Coppa Italia. La Lega Serie A ha infatti reso noto il tabellone con le date e i dettagli riguardanti la competizione che coinvolgerà la Primavera di vari club. Tra questi anche il Torino di Cottafava che, esordirà contro lo Spezia mercoledì 23 settembre al primo turno eliminatorio. In caso di passaggio del turno, dovrà affrontare la vincente di Sampdoria-Entella il 30 settembre 2020. Agli ottavi, in programma per il 16 dicembre, c’è invece la Juventus. Per quanto riguarda il termine della competizione, la finale si giocherà il 7 aprile 2020. Di seguito ecco le date e il calendario.

Coppa Italia Primavera, date e calendario del campionato 2020/2021

Come anticipato, la Coppa Italia Primavera 2020/2021 per il Torino comincerà il 23 settembre. La finale avrà invece luogo il 7 aprile 2020.

Primo turno eliminatorio – 23 settembre 2020

Spezia-Torino

Secondo turno eliminatorio – 30 settembre 2020

vincente Torino-Spezia-vincente Sampdoria-Virtus Entella

Ottavi di finale – 16 dicembre 2020

Juventus-Da definire

Quarti di finale – 13 gennaio 2021

Da definire-Da definire

Semifinale – 3 febbraio 2021/10 marzo 2021

Da definire-Da definire

Finale – 7 aprile 2021

Da definire-Da definire