Primavera, riparte il campionato: le date e il calendario del Toro - Toro.it

Il Torino Primavera di Cottafava esordirà contro la Lazio al Filadelfia: ecco le date e il calendario del campionato 2020/21

Esordirà contro la Lazio in casa, poi farà il bis – sempre al Filadelfia – sette giorni più tardi, contro il Sassuolo. Il Torino Primavera tornerà in campo nel campionato 2020/2021 a partire dal 19 settembre, dunque in concomitanza con la Serie A. La formazione giovanile è ferma dal febbraio scorso: a causa dell’emergenza coronavirus, infatti, tutte le partite erano state sospese. In questi giorni i Torelli del nuovo mister Marcello Cottafava si stanno preparando alla nuova stagione e venerdì 11 settembre, a Biella, sfideranno in amichevole la prima squadra di Giampaolo. Poco più di una settimana dopo, invece, si farà sul serio. Di seguito ecco le date e il calendario.

Primavera 1, date e calendario del campionato 2020/2021

Come detto, il campionato Primavera 1 2020/2021 prenderà il via il 19 settembre. La fase finale avrà luogo tra il 22 e il 30 maggio, mentre i playout si disputeranno – in gara di andata e ritorno – il 24 e il 29 maggio.

1^ giornata – 19 set. 2020 / 30 gen. 2021

Torino-Lazio

2^ giornata – 26 set. 2020 / 6 feb. 2021

Torino-Sassuolo

3^ giornata – 3 ott. 2020 / 13 feb. 2021

Spal-Torino

4^ giornata – 17 ott. 2020 / 17 feb. 2021

Torino-Milan

5^ giornata – 24 ott. 2020 / 20 feb. 2021

Atalanta-Torino

6^ giornata – 31 ott. 2020 / 27 feb. 2021

Torino-Ascoli

7^ giornata – 7 nov. 2020 / 6 mar. 2021

Inter-Torino

8^ giornata – 21 nov. 2020 / 13 mar. 2021

Roma-Torino

9^ giornata – 28 nov. 2020 / 3 apr. 2021

Torino-Cagliari

10^ giornata – 5 dic. 2020 / 10 apr. 2021

Genoa-Torino

11^ giornata – 12 dic. 2020 / 17 apr. 2021

Torino-Fiorentina

12^ giornata – 19 dic. 2020 / 24 apr. 2021

Bologna-Torino

13^ giornata – 9 gen. 2021 / 1 mag. 2021

Torino-Empoli

14^ giornata – 16 gen. 2021 / 8 mag. 2021

Juventus-Torino

15^ giornata – 23 gen. 2021 / 13 mag. 2021

Torino-Sampdoria