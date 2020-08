Freddi Greco in Nazionale Under 20: parteciperà a uno stage - Toro.it

Il centrocampista classe 2000 del Torino, Freddi Greco, è stato convocato dal ct Bollini per uno stage che si svolgerà a Tirrenia

Sarà impegnato dal 30 agosto al 5 settembre, per la prima volta con la maglia della Nazionale Under 20. Jean Freddi Greco, centrocampista del Torino Primavera – ma che nell’ultima parte di stagione è stato stabilmente aggregato alla prima squadra -, è stato convocato dal commissario tecnico Alberto Bollini per lo stage che si svolgerà a Tirrenia. Di seguito il comunicato del Torino: “Il tecnico Federale Alberto Bollini ha convocato il centrocampista Jean Freddi Greco per lo stage della Nazionale Under 20, che si terrà a Tirrenia (PI) dal 30 agosto al 5 settembre 2020”.