Coppa Italia Primavera, la diretta della partita tra Sampdoria e Torino: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

È di nuovo tempo di Coppa Italia per il Torino Primavera, reduce da una vittoria in campionato contro il Verona. Alle 14.30 scenderà infatti in campo contro la Sampdoria nel match valido per gli Ottavi di finale. Tappa importante per i giovani granata che, in caso di vittoria si troverebbero a dover affrontare l’Atalanta, reduce dalla vittoria contro il Cagliari rimediata oggi. Segui gli aggiornamenti in diretta Hellas Verona-Torino Primavera su Toro.it.

Coppa Italia Primavera, Sampdoria-Torino: gli aggiornamenti in diretta

45′ Finiscono i tempi regolamentari. Torino ed Empoli ai supplementari!

35′ Azione del gol: nuovo recupero del Toro! Questa volta ci pensa Akhalaia a riportare il match in parità!

35′ GOOOOOOOOOOOL DEL TOROOOOOOOOO

32′ Azione del gol: blucerchiati di nuovo in vantaggio grazie ad un colpo di Di Stefano

32′ Gol della Sampdoria

20′ Azione del gol: Rosa pareggia i conti con un tocco vincente in area!!

20′ GOOOOOOOOOOOOOL DEL TOROOOOOOOOOO!

11′ Il Toro torna in avanti con Baeten, che tenta il tiro a giro. Saio salva tutto in corner!

1′ Si riparte!

SECONDO TEMPO

41′ Squillo del Toro! La Marca tenta la conclusione da fuori, ma Saio gli impedisce di pareggiare i conti

20′ Azione del gol: ci pensa Bontempi a sbloccare il match, con un tiro che supera Vismara!

20′ Gol della Sampdoria

17′ Empoli pericoloso! Montevago vicino al gol da distanza ravvicinata, ma Vismara blocca il tiro senza grossi problemi!

1′ Si comincia! L’arbitro dà il via alla sfida tra Sampdoria e Torino!

PRIMO TEMPO

Coppa Italia Primavera, Sampdoria-Torino 2-2: il tabellino

Marcatori: pt 20′ Bontempi (S); st 20′ Rosa (T); st 32′ Di Stefano (S), st’ 35 Akhalaia (T)

Coppa Italia Primavera, Sampdoria-Torino: il prepartita

Il miglior Torino Primavera torna oggi in campo per trovare continuità anche sul fronte della Coppa Italia. Reduce da un cammino positivo in campionato, interrotto solamente dalla sconfitta contro il Napoli, la squada di Coppitelli è a caccia di ulteriori successi. L’ultima vittima è stata l’Alessandria di Abbate nel turno precedente, socnfitta per 3-2 ed è ora il turno della Smap, già sconfitta poco tempo fa in campionato per 2-1. I blucerchiati che subentrano ora in gara, arrivano da un 2-0 rimediato contor l’Empoli e cercheranno di replicare. Si prospetta un match combattuto. Calcio d’inizio previsto per le ore 14.30.

Coppa Italia Primavera, Sampdoria-Torino: dove vederla in Tv

Sampdoria-Torino, match valido per gli ottavi della Primavera Timvision Cup, potrà essere seguita sul nostro sito Toro.it per la diretta web.

Coppa Italia Primavera, Sampdoria-Torino: le formazioni ufficiali

Sampdoria: Saio, Aquino, Samotti, Somma, Paoletti, Montevago, Malagrida, Bontempi, Polli, Mane, Bianchi. A disp. Tantalocchi, Sepe, Migliardi, Bonfanti, Di Stefano, Pozzato, Dolcini, Chilafi, Perego, Porcu, Catania, Poli. All. Tufano.

Torino: Vismara, Savini, Anton, La Marca, Amadori, Angori, Dellavalle, Lindkvist, Rosa, Antolini, Caccavo. A disp. Fiorenza, Akhalaia, Baeten, Gyimah, Sassi, Rettore, Garbett, Reali, Chiarlone, Giorcelli, Gheralia, Ansah. All. Coppitelli.