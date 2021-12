Le dichiarazioni del tecnico Federico Coppitelli dopo l’uscita dalla Coppta Italia del Torino, arrivata contro la Sampdoria

La Sampdoria si è rivelata la bestia nera del Torino Primavera sul fronte Coppa Italia. I granata, scesi in campo alle 14.30, hanno lottato per recuperare ogni situazione di svantaggio venutasi a creare. Il gol di Malagrida ai tempi supplementari si è però rivelato più pesante del previsto, condannandoli ad uscire dalla competizione anticipatamente. Il tecnico granata Federico Coppitelli ha commentato così il match: “Dispiace uscire in questo modo perchè questa competizione è molto importante per me. In campo si sono viste due squadre forti ed è stata una bella partita. Il pareggio nei novanta minuti è stato giusto poi un episodio ha deciso il passaggio del turno nei tempi supplementari dove eravamo stremati. Sono sempre più contento della continuità di rendimento dei ragazzi, ci sono ancora degli errori nella gestione dei momenti della partita ma la media delle prestazioni è ottima. Nei primi turni è normale dosare le energie e oggi ho visto buone prestazioni da parte di qualche ragazzo che aveva giocato di meno“.