Dopo l’uscita dalla Coppa Italia, il Torino Primavera dovrà affrontare il Cagliari di Agostino, privo di diversi pezzi importanti

Dopo l’uscita dalla Coppa Italia, il Torino Primavera è pronto a proseguire il suo cammino in campionato. Un inizio promettente sta caratterizzando l’andamento di Coppitelli ed i suoi, reduci da una vittoria con margine contro l’Hellas Verona. Come per la prima squadra, anche loro dovranno ora interfacciarsi con il Cagliari, che dista solamente due punti e cinque posizioni. Anche i rossoblu hanno salutato la Coppa, chiudendo con una vittoria l’ultima giornata di campionato. Entrambe le formazioni cercheranno quindi di trovare continuità nel match in programma per domani a Biella alle ore 11.00: solo la vittoria può assicurarla.

Cagliari, tante squalifiche pesante tra campionato e Coppa

Qualche alto e basso in più rispetto ai granata per gli uomini di Agostini. Dopo un inizio promettente con una scia di cinque risultati consecutivi, è arrivato un piccolo calo, recuperato a corso d’opera. L’Atalanta si è però rivelata la vera bestia nera del Cagliari: in campionato prima e poco dopo in Coppa Italia, la Dea ha portato a casa sei punti totali ma non è l’unico danno che ha causato ai rossoblù. Nell’ultima sfida infatti, sono arrivati due filmini a ciel sereno: il rpimo riguarda Isaias Del Pupo che, nel secondo tempo supplementare ha ricevuto un rosso a causa di un pugno sferrato alla nuca di un avversario e che resta out fino al 20 dicembre; l’altro è invece per l’allenatoare, squalificato fino al 14 dicembre per aver rivolto all’arbitro espressioni offensive. Sarà assente anche Manca, espulso contro il Milan.

Toro, Coppitelli ha risvegliato Akhalaia

Anche il Toro ha le sue tegole e tra queste c’è Garbett, a causa di proteste ed espressioni particolarmente accese, che lo bloccano fino al 14 dicembre. Coppitelli potrà però affidarsi agli altri giolielli presenti in squadra, molti dei quali acquistati durante la sessione di mercato estiva. Oltre a Baeten, già a segno tre volte in campionato e due in Primavera, si è risvegliato Akhalaia. Contro la Samp in Coppa ha infatti realizzato un gol, il secondo della competizione, come già capitato nel match precedente contro il Verona, durante il quale è arrivata una doppietta. Il giovane moldavo sta dando prova del suo talento sotto la guida di Coppitelli, intenzionato a riportare in alto l’Under-19 granata.