Torino-Cagliari, la diretta della partita del campionato Primavera 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Oggi alle 11.00 torna in campo il Torino Primavera. Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Sampdoria, i ragazzi di Coppitelli cercheranno di riscattarsi e dare continuità alla bella vittoria ottenuta contro l’Hellas Verona. Anche il Cagliari, reduce da un 2-1 contro il Milan e con soli due punti di svantaggio, è a caccia di continuità. La classifica corta consente di cambiare le sorti con un solo risultato. I granata dovranno stare attenti per mantenere saldo il proprio posto. Segui in diretta Torino Primavera-Cagliari su Toro.it.

Primavera, Torino-Cagliari: la diretta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI TORINO-CAGLIARI

45+3′ Finisce qui il primo tempo! Ancora reti inviolate tra Torino e Cagliari!

45+3′ Prosegue il gioco. Savini cerca lo spunto in mezzo, ma viene murato

45+2′ Triangolazione che non si chiude tra Baeten e Akhalaia. Il Cagliari prova a ripartire

45′ 2 minuti di recupero

45′ CLAMOROSA CHANCE SPRECATA DA BAETEN! L’attaccante del Toro scatta in avanti e progredisce fino a trovarsi davanti a D’Aniello. Calcia a colpo sicuro ma la sfera esce a lato dello specchio!

45′ Cagliari pericoloso con Kourfalidis, che attende di ricevere palla. Anton glielo soffia ma mette la sfera in corner

43′ Corner per il Cagliari. Palla messa sul secondo palo. La difesa granata allontana, ma i rossoblu recuperano in fretta

42′ GRAN PARATA DI MILAN! Cavuoti serve Yanken. L’attaccante del Cagliari calcia spiazzando il portiere granata che, allungandosi, la mette in corner

41′ Rimessa laterale per il Toro. Il Cagliari intercetta la sfera e Baeten la rimette fuori

40′ Palla messa in mezzo ed allontanata due volte. Ci prova poi Carboni dalla distanza ma la sfera finisce alta sopra la traversa

39′ Fallo di Savini ai danni di Tramoni. Punizione per i rossoblu

39′ Cagliari in crescita. Tramoni scatta in avanti e cerca di mettere in mezzo la sfera ma Angori e Di Marco lo fermano

38′ Sfera battuta in mezzo. Akhalaia alza un campanile di testa e Lindkvist allontana

37′ Corner per il Cagliari

36′ Toro ina vanti. La sfera da sinistra viene messa in mezzo., con Akhalaia che la allunga sulf rotne opposto. LA sfera viene intercettata, ma il Toro resta in aanti con Baeten che serve il compagno moldavo. D’Aniello blocca tutto

35′ Cross pericoloso di Noah, che fa tagliare alla sfera tutta l’area di rigore. Nessuno la devia dentro

34′ Continua il giro palla dei granata. Anton non riesce poi ad arrivare sul pallone. Cagliari in avanti

33′ Sfera battuta sul primo palo ma allontanata dalla difesa rossoblu, che la mette in out

32′ Batte Angori con un pallone tagliato. C’è poi un colpo di testa di un avversario ma la sfera resta ai granata. Akhalaia guadagna un corner

31′ Fallo di Noah ai danni di Baeten. Punizione per il Toro

29′ Sostituzione nel Cagliari: esce Conti ed entra Carboni

29′ Riprende il match. Giropalla del Torino. I granata sbagliano l emisure e la sfera esce

28′ Resta a terra anche Bruno Conti. L’arbitro ferma il gioco

27′ Punizione per il Toro. I granata ripartono e tornano in avanti. Savini calcia in porta e non trova lo specchio

26′ Toro in avanti. Tentativo di Akhalaia che però non arriva sul pallone

25′ Sostituzione nel Cagliari: esce Zallu ed entra Sulis

23′ Occasione per il Cagliari! Ci prova Zallu che però non trova lo specchio. Resta a terra per un fastidio alla coscia sinistra

21′ TRAVERSA di La Marca: bella conclusione dell’attaccante del Torino dal limite e la palla colpisce la parta alta del montante

19′ AMMONITO Conti

18′ Punizione per il Toro. Batte Angori direttamente fuori

17′ AMMONITO Palomba per un fallo su Akhalaia

16′ Nulla di fatto per i granata, che restano in posizione avanzata

15′ Angori batte verso il secondo palo, ma la sfera arriva al Cagliari. Reali la tiene e guadagna un corner

14′ Conti commette fallo ai danni di un avversario. Punizione preziosa per i granata

13′ Corner per il Cagliari. Palla messa in mezzo. C’è un tocco di braccio da parte di un giocatore del Cagliari, che lo riconsegna ai padroni di casa

11′ Occasione per il Toro! Akhalaia sfida nell’uno contor uno Palomba e lo supera. Arriva davanti a D’Aniello e calcia ma il portiere avversario blocca il pallone senza problemi

11′ Fallo di Baeten ai danni di Desogus. Punizione per il Cagliari

10′ Corner per il Toro.Palla battuta in mezzo. La sfera viene calciata rasoterra da Baeten, che però viene respinta

9′ Prima occasione per il Toro! Tentativo di Angori, che viene bloccato dal portiere del Cagliari D’Aniello

8′ Pericolo Tramoni! Il giocatore viene servito con un lancio lungo e scatta in avanti, arrivando fino a Milan, che però riesce ad evitare il tiro avversario. Si alza la bandierina

7′ Occasione Toro! La sfera viene messa in mezzo da Akhalaia, che viene però anticipato. I giocatori protestano per un presunto intervento di mano di Zallu

6′ Dellavalle cerca il lancio lungo per La Marca ma viene anticipato. Il possesso avversario dura poco. Granata di nuovo operativi

4′ Fallo di Savini ai danni di Desogus. Punizione per i rossoblu, che tornano in avanti

3′ Palla battuta in mezzo da Bruno Conti. La sfera viene allontanata ma resta al Cagliari che prova a tornare in avanti

2′ Cagliari subito offensivo. Cerca la percussione Kourfalidis. Dellavalle chiude in corner

1′ Si comincia! Parte la sfida tra Torino e Cagliari allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella

PRIMO TEMPO

Primavera, Torino-Cagliari 0-0: il tabellino

Ammoniti: pt 17′ Palomba (C), 19′ Conti (C)

Torino (4-3-3): Milan; Dellavalle, Anton, Reali, Angori; Lindkvist, Di Marco, Savini; Baeten, Akhalaia, La Marca. A disp. Vismara, Fiorenza, Pagani, Gyimah, Sassi, Amadori, Rosa, Giorcelli, Antolini, Caccavo, Zanetti, Azizi. All. Coppitelli.

Cagliari (4-3-3): D’Aniello; Zallu (pt 25′ Sulis), Obert, Palomba, Astrand; Kourfalidis, Cavuoti, Conti (pt 29′ Carboni); Desogus, Tramoni, Yanken. A disp. Lolic, Iovu, Masala, Caddeo, Schirru, Vitale, Pulina, Vinciguerra, Secci. All. Concas.

Arbitro: Mastrodomenico di Matera

Primavera, Torino-Cagliari: il prepartita

Oggi c’è il Cagliari nel mirino del Toro. Il club rossoblu ha cominciato la sua stagione in equilibrio. Quattro vittorie, tre pareggi e tre sconfitte gli hanno permesso di intascarsi un bottino di 15 punti. Gli ultimi tre sono arrivati contro il Milan, battuto per 2-1 ma che è costato caro: contro il Toro infatti i rossoblu non avranno Massimiliano Manca, espulso nel finale di gara. Con lui anche Del Pupo ed il tecnico Agostini, ex giocatore granata, a causa delle decisioni del Giudice sportivo in seguito al match di Coppa con l’Atalanta.

Primavera, Torino-Cagliari: dove vederla in diretta tv e streaming

Torino-Cagliari in diretta sarà trasmessa in tv sul canale 61 di Sportitalia e in streaming sul sito di Sportitalia. La diretta web sarà su Toro.it.

Primavera, Torino-Cagliari: le formazioni ufficiali

Torino: Milan, Savini, Anton, Akhalaia, Di Marco, Baeten, La Marca, Angori, Reali, Dellavalle, Lindkvist. A disp. Vismara, Fiorenza, Pagani, Gyimah, Sassi, Amadori, Rosa, Giorcelli, Antolini, Caccavo, Zanetti, Azizi. All. Coppitelli.

Cagliari: D’aniello, Zallu, Obert, Palomba, Conti, Kourfalidis, Desogus, Astrand, Cavuoti, Tramoni, Yanken. A disp. Lolic, Iovu, Masala, Caddeo, Schirru, Vitale, Pulina, Vinciguerra, Sulis, Secci. All. Concas.