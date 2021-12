In difficoltà la difesa, soprattutto nel secondo tempo. Anche Baeten si vede meno del solito in attacco: le pagelle di Torino-Cagliari

MILAN 7: salva il Torino con alcuni ottimi interventi, bravissimo soprattutto nel primo tempo quando si allunga sulla destra e con la punta delle dita riesce a deviare in angolo la conclusione di Yanken che sembrava destinata a finire in fondo alla rete.

DELLAVALLE 6: dopo un buon primo tempo appare in difficoltà nella ripresa quando il Cagliari spinge, la sua prestazione è comunque sufficiente, grazie anche al buon lavoro che svolge quando il Torino è in fase di possesso palla.

ANTON 5,5: la difesa del Torino, soprattutto nel secondo tempo, appare in grade difficoltà e il Cagliari riesce a costruire un gran numero di occasioni da rete. Tra i giocatori che appaiono più in difficoltà c’è anche Anton, che in un paio di occasioni perde pericolosamente la marcatura dell’avversaria.

REALI 5,5: è una domenica difficile anche per Reali, soprattutto nel secondo tempo quando il Cagliari inizia a spingere con maggiore insistenza sull’acceleratore. Nel secondo tempo è anche sfortunato quando è costretto a lasciare il campo per un colpo subito alla testa (st 43′ AMADORI: sv).

ANGORI 6: spinge molto sulla fascia sinistra e spesso lo si vede nella metà campo offensiva, anche se concede qualcosa di troppo in fase difensiva e dal suo lato il Cagliari riesce a sfondare pericolosamente in un paio di occasioni.

