Le dichiarazioni del tecnico della Primavera granata Federico Coppitelli dopo Torino-Cagliari, match terminato a reti inviolate

Uno 0-0 insipido tra Torino e Cagliari allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella. Nel primo tempo, i granata riescono a gestire meglio il gioco ed a creare di più. L’andamento si capovolge alla ripresa, con il Cagliari che spreca numerose occasioni, graziando il Toro ed assicurandogli un punto. Il tecnico Federico Coppitelli commenta così la prestazione dei suoi: “I ragazzi sono stati straordinari Nel primo tempo potevamo passare in vantaggio però questo punto per noi vale come una vittoria. Voglio fare i complimenti al mio staff, soprattutto a quello medico perché è stata una settimana con tante partite e avevamo molti giocatori con problemi fisici. Non è stato facile giocare in queste condizioni e conquistare un pareggio contro una squadra attrezzata come il Cagliari“.