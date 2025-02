La netta sconfitta di Verona complica parecchio la corsa alla sesta posizione, che ora è occupata da Juve e Lazio

La Primavera granata ha subito una pesante sconfitta casalinga contro il Verona, con un sonoro 0-5 che ha lasciato il segno. La squadra allenata da Tufano non è mai riuscita a entrare in partita, mostrando una prestazione ben al di sotto delle aspettative. Il Verona, diretta concorrente per i playoff, ha sfruttato ogni errore dei granata, infliggendo una sconfitta che ha colpito duramente l’umore e la fiducia del gruppo. Una partita che avrebbe dovuto essere fondamentale per accorciare le distanze con la zona playoff si è trasformata in un incubo per il Torino.

Una stagione altalenante

Quella che era partita come una stagione promettente per il Torino è ora diventata altalenante e incerta. Dopo un buon inizio, i granata hanno perso consistenza, e la sconfitta contro il Verona ne è stata l’ennesima conferma. La squadra non è riuscita a mantenere la continuità di risultati, e la prestazione contro gli scaligeri ha messo in evidenza le difficoltà tecniche e tattiche del gruppo. Ora, con la stagione che entra nella sua fase decisiva, il Torino deve cercare una reazione immediata per evitare che le ambizioni di playoff svaniscano definitivamente.

Un’occasione sprecata

Quella contro il Verona era una grande occasione per il Torino per avvicinarsi al sesto posto, zona che garantirebbe l’accesso ai playoff. Con una vittoria, i granata avrebbero potuto ridurre il distacco dalla Juventus, attualmente sesta a +7, reduce dalla sconfitta con la Roma. I granata hanno inoltre perso terreno proprio con una concorrente diretta come il Verona, che ora si trova a 40 punti in nona posizione. Invece, con la sconfitta, il Torino rimane fermo a 36 punti e perde terreno, lasciando la zona playoff ancora più lontana. Una chance persa che potrebbe rivelarsi decisiva per le speranze di qualificazione.