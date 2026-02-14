Il Toro pareggia 1-1 a Bologna, pareggio che serve a poco ai ragazzi di Baldini. Occasione persa data la sconfitta del Frosinone

Il Torino Primavera di Baldini ferma il Bologna sull’1-1 ma non riesce ad andare oltre al pareggio, solo un punto guadagnato dai torelli che rimangono dentro la zona playout al 18o posto in classifica nel campionato Primavera 1. Una partita che non ha riservato grandi emozioni: il gioco proposto è stato relativamente scadente da ambe due le parti, con diversi lanci lunghi e molti rimpalli a poche idee concrete da parte dei granata. Granata che non hanno sfruttato la sconfitta del Frosinone per 2-1 in casa della Cremonese, rimanendo solo a +1 sui gialloblù.

La sintesi della gara

Una partita approcciata dapprima con intensità sia dal Toro che dal Bologna, primi 20′ di grande ritmo in campo. Sono i padroni di casa a sbloccare la gara con gol di Baroncioni, che a seguito di un rimpallo in area di rigore con Zaia si trova il pallone a pochi passi dalla porta e batte Santer che non riesce ad evitare la rete del giocatore rossoblù. Il Toro soffre subito dopo il gol ma poi rialza la testa e torna a spingere trovando il gol nei minuti di recupero con capitan Pellini, che di testa mette in porta il corner battuto da Olinga. Il Secondo tempo riserva pochissime emozioni nonostante i molti cambi, con una partita confusa e una bellissima parata salva-risultato di Santer sulla conclusione al volo del capitano avversario Lai.

La classifica dopo Bologna-Torino

Ecco come cambia la classifica dopo le sfide di oggi pomeriggio:

Fiorentina* 42, Roma* 41, Cesena 41, Parma* 40, Inter* 38, Lecce 37, Hellas Verona* 36, Juventus* 35, Lazio 35, Bologna 35, Monza* 34, Milan 34, Genoa 34, Napoli* 31, Atalanta* 31, Sassuolo* 28, Cagliari 24, Torino 23, Frosinone 22, Cremonese 16.

*: una partita in meno

Torino che resta a -5 dalla salvezza e a -1 dal Cagliari soprastante, con il Frosinone ancora alle calcagna a -1 dai granata di Baldini.