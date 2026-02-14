Bologna-Torino, la diretta della partita di Primavera 1 2025/2026: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Partita fondamentale per i granata che, reduci dallo scontro diretto perso contro il Frosinone, hanno bisogno di punti in chiave salvezza. I granata stanziano attualmente al 18° posto in classifica a pari punti con il Frosinone 19°. Il Bologna viene dal pareggio a reti inviolate contro l’Atalanta e ha bisogno di migliorare la sua classifica che vede i rossoblù al 12° posto a 11 punti dalla zona Play Out.

Primavera Bologna-Torino 1-1: il tabellino

Marcatori: pt 42′ Baroncioni (B), pt 46′ Pellini (T)

Ammoniti: st 32′ Perciun (T), st 37′ Tonica (T), st 42′ Alvarado (B)

Primavera Bologna-Torino: la diretta

48′ Finisce qui, è parità a Bologna, 1-1- il risultato finale. In gol Baroncioni e Pellini

47′ Nascimento perde palla in maniera ingenua e il Toro deve chiudere il contropiede rossoblù, ci pensa Tonica

46′ Iniziano ora i 3 minuti di recupero concessi, entrambe le squadre alla ricerca del gol vittoria, con il risultato ancora fermo sull’1-1

44′ Juncaj cerca l’inserimento di Negri, l’uscita di Santer è con i tempi giusti: possesso per il Toro

44′ Acquah prima rischia con una giocata indecifrabile, ma poi protegge palla e guadagna un fallo

42′ Ammonito Alvarado per simulazione in un non contatto secondo l’arbitro con Acquah

40′ Cambio per il Torino, esce Conzato (problema fisico per lui), dentro Acquah

39′ Entra Juncaj al posto di Lo Monaco nel Bologna

37′ Fallo chiaramente da giallo per Tonica che ferma Lo Monaco tirandogli la maglia in una situazione promettente

34′ Fermata la percussione centrale di Perciun che con tanti uomini addosso non riesce a trovare spazio per il tiro dal limite dell’area e perde il pallone

32′ Primo giallo del match che arriva a Perciun per un fallo a centrocampo

31′ Il Toro sostituisce Ballanti con Nascimento

29′ Gioco fermo, Francioli a terra dopo un contrasto con Tonica

28′ Fuorigioco di Castillo sul cross dalla sinistra, calcio di punizione per Pellini e compagni

27′ L’arbitro fischia fallo al neo-capitano (dopo uscita di Lai) Nesi che entra pericolosamente su Zaia

26′ Che rischio del Bologna, uscita rischiosissima di Franceschelli a porta vuota la ritrova Gabellini, ma la sua conclusione viene deviata e i padroni di casa riescono ad evitare il gol della rimonta granata

24′ Nel Bologna esce capitan Lai ed entra Libra, assieme entra Castillo al posto di Bousnina

24′ Cross respinto facilmente sul primo palo dalla retroguardia rossoblù

24′ Cross di Kugyela allungato da Tmoasevic in calcio d’angolo dalla destra della porta di Franceschelli

23′ Sulla punizione in zona offensiva dalla destra di Kugyela cerca la girata di tacco Gabellini, a seguito palla deviata in corner da un difensore del Bologna, ma la svista del guardalinee concede rinvio dal fondo ai padroni di casa

22′ Gabellini cade in area di rigore, ma il contatto con il difensore del Bologna è regolare

20′ Il Tiro di Ballanti potente dal limite dell’area stende N’Diaye, si rialza con fatica il giocatore rossoblù

18′ Al posto di Sandrucci entra Ewurum nel Torino, mentre entra anche Kugyela per Carrascosa

18′ Dribbling di Conzato e fallo di Lai, Toro che respira

17′ Ci prova il Bologna in area di rigore, batti e ribatti che non porta a nessun tiro in porta e il pallone finisce in seguito nelle mani di Santer

17′ Gioco fermo, Carrascosa a terra, sembrerebbe per crampi

15′ Che parata ha fatto Santer! Sulla conclusione al volo arrivata dal limite dell’area da parte di Lai il portiere granata vola e respinge a mano aperta il tiro del capitano del Bologna

14′ Rinvio troppo lungo di Tonica, non può arrivarci Sandrucci. Clacio di rinvio per Franceschelli

12′ Possesso che rimane al Bologna, alla ricerca del gol del vantaggio

9′ Bella combinazione tra Zaia e Sandrucci, con quest’ultimo che cerca un dribbling di troppo e perde il controllo della sfera

8′ Corner in qualche modo allontanato dal Bologna

8′ Cerca la palla dentro Zaia, deviazione di un difensore del Bologna e calcio d’angolo per il Torino

6′ Tomasevic stende Gabellini, Toro che guadagna un calcio di punizione per rifiatare e guadagnare metri

4′ Nulla da fare sul corner per il toro, allontana il pallone la difesa del Bologna

3′ Che chance per il Torino! Il tiro di Conzato e la parata di Franceschelli che manda in angolo

3′ Traversone alla ricerca di Lo Monaco, Santer interviene e blocca la sfera

1′ Il Toro inserisce Perciun al posto di Ferraris, mentre il Bologna mette Francioli al posto di Baroncioni autore del gol dell’1-0

1′ Inizia il secondo tempo di Bologna-Torino

SECONDO TEMPO

47′ Finisce qui il primo tempo, 1-1 tra Bologna e Torino, con le reti di Baroncioni per i rossoblù e di Pellini per i granata

46′ Sul corner di Olinga svetta più in alto di tutti Pellini! Il capitano granata prende l’ascensore e la mette in fondo al sacco!

46′ GOOOOOOL DEL TOROOOOOO! Rete di Pellini, 1-1

46′ Calcio d’angolo per il Torino dopo l’intervento di Nesi

46′ Vengono assegnati 2 minuti di recupero

44′ Gabellini apre il gioco su Conzato che per l’ennesima volta non stoppa il pallone e lo perde in fallo laterale

42′ Sul cross dalla sinistra vi è un rimpallo tra Zaia e Baroncioni nel cuore dell’area di rigore, la palla resta nella disponibilità del giocatore del Bologna che riesce a battere Santer da pochi passi

42′ Gol del Bologna! Rete di Baroncioni, 1-0

39′ Ferraris ferma senza fallo Lo Monaco in area di rigore, timide le proteste rossoblù

39′ Che occasione per il Bologna! Negri si fa trovare smarcatissimo in area di rigore, sul cross che arriva dalla sinistra il neo-entrato manda sull’esterno della rete da ottima posizione

38′ Rilancio lungo di Snater, non ci arriva Sandrucci per colpa una leggera spinta di Papazov: l’arbitro comanda semplice rimessa laterale per il Bologna

35′ Bologna di nuovo alla ricerca di spazi, questa volta è decisivo Olinga ad allontanare una verticalizzazione dei padroni di casa

34′ Attacca il Bologna con tanti uomini su un’ottima imbucata per Lai, ma i rossoblù perdono il tempo per andare alla conclusione e il Toro riesce a difendersi

33′ Bologna ad un passo dal gol! Il subentrato Negri trova un pallone che vaga a metà strada nella sua trequarti offensiva, calibra il tiro con il destro che termina alto di poco

31′ Ci prova il Toro con Conzato dalla sinistra: il 21 non si intende con Gabellini e non riesce a trovare il centravanti in area di rigore, occasione sprecata

30′ Restano a terra Ballanti e N’Diaye a seguito di uno scontro, il fallo è del giocatore granata

29′ Cross di Sandrucci dal punto di battuta, la difesa del Bologna resiste, respinge e mette fine alla minaccia granata

28′ Calcio di punizione per il Toro! Fallo di Lai che arriva in ritardo su Ballanti nonostante il passaggio impreciso di Olinga

27′ Partita che sembra non volersi sbloccare, squadre chiuse a centrocampo in una serie di duelli e rimpalli

25′ Tomasevic cerca in verticale N’Diaye che viene pescato in offside: calcio di punizione per il Toro

23′ Il Bologna sostituisce Toroc per infortunio con Negri

22′ Gioco fermo perché è rimasto a terra Toroc, staff medico rossoblù in campo

21′ Ci prova adesso il Toro, ma manca un ultimo passaggio di qualità

18′ insiste il Bologna nei pressi dell’area di rigore granata, il Toro resiste, respinge e si guadagna ora il tanto atteso rinvio dal fondo

16′ Baroncioni lancia sul lungo linea sinistro capitan Lai, che scivola al momento del controllo e spreca il passaggio del compagno

16′ Tanti palloni spazzati lunghi, gioco molto aereo: fase confusa della gara

13′ Ottimo recupero di Conzato, che poi salta N’Diaye che lo stende: calcio di punizione per il Toro che torna a guadagnare metri

12′ Troppo lunga la palla di N’Diaye per Nesi, sarà rinvio dal fondo per Santer

11′ Spreca il Toro, cross troppo lungo di Ballanti, che era stato trovato molto bene da parte di Olinga

8′ Pericoloso il Toro con un ottimo lavoro di Zaia sulla destra. Il rasoterra messo in area di rigore viene allontanato dalla difesa emiliana

7′ Percussione laterale di Toroc dalla destra, chiuso in scivolata da Olinga, intervento sul pallone e rinvio dal fondo per Santer

6′ Chiuso Ferraris da Tomasevic, l’ultimo tocco è però del granata: possesso che diventa rossoblù

5′ Bravo Pellini a chiudere lo scatto in avanti di Lo Monaco, ottimo intervento del capitano granata

3′ Sbaglia lo stop Conzato, laterale in zona offensiva per il Bologna

1′ Inizia il match, possesso per il Bologna in questo momento

PRIMO TEMPO

Primavera Bologna-Torino: il prepartita

Una sfida importante per tutte e due le squadre che, seppur in contesti diversi, hanno l’esigenza di portare a casa punti importanti per la classifica. Il Torino, che ha interrotto la striscia di 10 risultati utili consecutivi la scorsa giornata, deve rialzarsi per continuare a lottare e allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione.

Primavera Bologna-Torino: dove vederla in tv e streaming

La sfida Bologna-Torino Primavera sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.

Primavera Bologna-Torino: le formazioni ufficiali

Bologna (4-4-2): Franceschelli; Baroncioni, Tomasevic, Nesi, Papazov; Lai, Nordvall, N’Diaye Toroc; Lo Monaco, Bousnina. A disp: Gnudi, Briguglio, Juncaj, Ferrari, Castaldo, Francioli, Castillo, Armanini, Negri, Anastasio, Alvarado. All: Morrone.

Torino (4-3-3): Santer; Carrascosa, Pellini, Tonica, Zaia; Liema Olinga, Ferraris, Ballanti; Sandrucci, Conzato Gabellini. A disp: Cereser, Perciun, Zeppieri, Perez, Ewurum, Manzi, Kugyela, Falasca, Acquah, Gatto, Nascimento. All: Baldini.