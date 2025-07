Con l’inizio della settimana, la Primavera granata si è riunita a Orbassano per dare avvio alla nuova stagione

Dopo aver terminato lo scorso campionato a metà classifica, la Primavera del Torino dopo un periodo di vacanza è ora pronta per tornare a lavorare in vista della prossima stagione. Ecco i giocatori presenti al raduno: tra loro tanti ex Under 17 e 18 (come i portieri, Anino e Cereser, i difensori Gallo e Gatto, ma anche Luongo, Spadoni e Conzato) e alcuni volti nuovi.

Portieri: Anino, Bochicchio, Cereser, Siviero

Difensori: Barranco, Bonadiman, Camatta, Carrascosa, Desole, Fiore, Gallo, Gatto, Pellini, Zaia

Centrocampisti: Acquah, Brzysky, Ferraris, Galantai, Kirilov, Kugyela, Liema Olinga, Luongo, Sabone

Attaccanti: Bonacina, Carvalho, Conzato, Da Costa Melo, Falasca, Politakis, Raballo, Sandrucci, Spadoni