Ecco tutti i nuovi giovani volti del Torino che prenderanno parte alla seconda metà del campionato Primavera

Oltre ai cinque nuovi arrivi per la prima squadra, lla dirigenza del Torino nell’ultimo mese ha provveduto anche a inserire alcuni nuovi giovani innesti all’interno della Primavera. La squadra di Baldini è in piena corsa salvezza e per il gruppo sarà fondamentale cercare di fare più punti possibili nelle prossime giornate per cercare di avvicinarsi almeno al quintultimo posto, il primo che permetterebbe di restare in Primavera 1.

I primi acquisti del mercato

Il primo acquisto in ordine di tempo è stato Daniel Tonica, difensore classe 2007 che è arrivato a titolo definitivo dal Legnano Salus. A qualche giorno di distanza, in granata è approdato anche Feder Rivas. Il difensore classe 2008 è arrivato a titolo definitivo dall’Atletico National e ha firmato un contratto fino al giugno del 2029, con un’opzione per la stagione successiva. Il colombiano è attualmente in Primavera, squadra con cui ha già registrato una presenza in campo, ma non è escluso che vista la discreta esperienza anche con il settore giovanile della propria nazionale possa poi rientrare nelle rotazioni dei convocati della prima squadra.

Da Manzi a Nascimento: gli acquisti degli ultimi giorni

Negli ultimi giorni di mercato il Torino ha poi ufficializzato l’acquisto di altri 4 giovani giocatori per la Primavera. Manzi, il difensore classe 2008, è arrivato a far parte della squadra granata il 27 gennaio, a seguito dell’ufficializzazione del suo trasferimento dall’Inter Sammaurese. L’1 febbraio è invece arrivato Ceuca, il difensore 2008 proveniente dal Verona che ha completato l’elenco dei nuovi innesti difensivi per i granata.

Per la trequarti, il Torino ha invece ottenuto Ewurum, il centrocampista maltese classe 2007 arrivato il due febbraio dal Valletta FC a titolo definitivo. Per concludere la campagna acquisti, negli ultimi minuti a disposizione, il Torino ha infine ufficializzato il trasferimento di Joao Nascimento dallo Sporting, quello dell’attaccante Macnack dallo Sportclub Heerenveen, e di Edoardo Martini, attaccante classe 2009 proveniente dal Vicenza.