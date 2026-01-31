Campionato Primavera 1: il Torino in casa ferma la Fiorentina capolista grazie al gol a tempo scaduto di Zaia

Ottimo pareggio quello del Torino Primavera oggi pomeriggio in casa contro la Fiorentina di Galloppa capolista. La squadra di Baldini ottiene così il decimo risultato utile consecutivo che permette ai granata di sostare ancora in zona playout. Nel primo tempo vantaggio viola al 19′ con Braschi. Poi Fei fa tre belle parate che impediscono al Toro di pareggiare i conti. Nella ripresa ancora Toro che prova a pareggiare ma la Fiorentina è pericolosa in contropiede e sfiora più volte il raddoppio. Tutto però si decide nel finale. Capitan Zaia in pieno recupero si inventa un gol bellissimo ed è 1-1 finale. Da segnalare l’uscita dal campo di Acquah e Pellini per problemi fisici. Torino che si porta così a 22 punti in classifica. Cremonese ultima a 13. Frosinone a 19 e Cagliari a 21 che deve ancora giocare. Sassuolo a 27 e i neroverdi rappresentano la salvezza diretta, al momento distante 5 punti. Ma potrebbero diventare 8. Buon periodo per i granata, ma c’è ancora da fare per evitare i playout. La strada è quella giusta.

La classifica

Parma 39

Fiorentina 39

Cesena 37

Inter 37

Roma 37 *

Lecce 33 *

Bologna 33

Verona 33 *

Genoa 32 *

Juventus 32

Monza 31 *

Milan 31 *

Napoli 31

Atalanta 30 *

Lazio 28 *

Sassuolo 27 *

Torino 22

Cagliari 21 *

Frosinone 19

Cremonese 13



(* 1 partita in meno)