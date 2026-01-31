Torino-Fiorentina, la diretta della partita di Primavera 1 2025/2026: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Torna in campo il Toro nel campionato di Primavera 1: i torelli di Baldini sono reduci da 9 risultati utili consecutivi, fatti di 7 pareggi e 2 vittorie e affrontano la Fiorentina, prima in classifica, che arriva dalla vittoria per 1-0 contro il Genoa. I granata in classifica si trovano al diciassettesimo posto, nella zona playout e a pari punti con il Cagliari, con due lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. L’obiettivo prossimo è quello di puntare alla risalita per evitare pericoli, agganciando il Sassuolo che ha però sei punti di vantaggio.

Primavera, Torino-Fiorentina: la diretta

11′ Ci prova due volte Mazzeo: il primo tiro è bloccato da Cereser mentre il secondo è fuori di poco

8′ Adesso è il Toro che gira palla

4′ Gira palla la Fiorentina

1′ Si parte! Muove palla la Viola

PRIMO TEMPO

Squadre in campo: tra poco si parte!

Calcio d’inizio alle ore 15:00

Primavera, Torino-Fiorentina 0-0: il tabellino

Primavera, Torino-Fiorentina: il prepartita

Ore 14.30 Squadre in campo per il riscaldamento: tra poco si parte!

Ore 14.00 I pullman delle due squadre sono arrivati al campo di Orbassano. Manca un’ora al calcio d’inizio della partita.

Dopo un inizio di stagione quasi perfetto, i viola di Galloppa, nonostante il primo posto in classifica, sono recentemente incappati in qualche passo falso. La sconfitta con il Parma di due giornate fa non ha però fermato i piani della Fiorentina, che deve ora difendersi dagli assalti di Roma, Cesena e Inter che la tallonano a -1. Ospiti che cercheranno quindi di ottenere 3 punti cruciali per la loro corsa al titolo.

Primavera, Torino-Fiorentina: le formazioni ufficiali

Torino (4-3-3): Cereser; Zaia, Pellini, Tonica, Carrascosa; Ferraris, Acquah, Luongo; Sandrucci, Zeppieri, Kugyela. A disp. Biondi, Ballanti, Perez, Conzato, Manzi, Falasca, Gori, Gatto, Liema Olinga, Brzyski, Carvalho. All. Baldini.

Fiorentina (4-2-3-1): Fei; Trapani, Kospo, Sadotti, Perrotti; Montenegro, Deli; Bertolini, Angiolini, Mazzeo; Braschi. A disp. Dolfi, Bonanno, Turnone, Maiorana, Kone, Batignani, Diallo, Conti, Evangelista, Sturli, Atzeni. All. Galloppa.

Primavera, Torino-Fiorentina: dove vederla in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre e in streaming sul sito dello stesso Sportitalia.