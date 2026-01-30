In occasione della 23a giornata del campionato di Primavera 1 il Torino di Baldini ospiterà la Fiorentina, attuale capolista del campionato

Dopo il 9° risultato utile consecutivo, i granata sono a caccia di ulteriori punti per risollevarsi dai bassi fondi della classifica. Il Torino, al 17° posto in classifica, si appresta a ospitare la Fiorentina capolista in una sfida cruciale per ambo le squadre.

Fiorentina, solo 4 sconfitte in campinato

La Fiorentina ha guadagnato 38 punti in 22 gare disputate, un bottino che al momento sta regalando ai viola la prima posizione in campionato. Pertanto la Fiorentina sarà motivata a dare continuità al momento, anche per poter allungare ulteriormente il distacco da Cesena e Roma che al momento sono seconde con 37 punti. Il principale riferimento offensivo dei viola porta il nome di Riccardo Braschi, attaccante destro classe 2006 che vanta 11 reti messe a referto, oltre che il 3° posto nella classifica marcatori.

Torino cerca continuità contro un avversario importante

Il Torino sta dando seguito, ormai da 2 mesi, a un filotto di risultati utili consecutivi che però relega ancora il Torino al 17° posto in classifica e a -6 dal 16°. La squadra di Baldini ha quindi bisogno di punti vitali per la corsa salvezza e dovrà provarci fino in fondo anche contro un avversario del calibro della Fiorentina. I granata dovranno contare sul solito Gabellini (capocannoniere della squadra) anche su Zeppieri che, dopo il gol rifilato nella scorsa giornata al parma, vuole dare continuità al suo momento di forma e risollevare il suo Torino.

La classifica

La sfida tra Torino e Fiorentinaa vedrà fronteggiarsi la 17esima squadra del campionato contro la capolista. Entrambe le formazioni saranno motivate a guadagnare punti preziosi per allungare le distanze sulle dirette concorrenti e per centrare i propri obiettivi stagionali.

Fiorentina 38 Cesena 37 Roma 37 Parma 36 Inter 34 Lecce 33 Verona 33 Genoa 32 Bologna 32 Juventus 31 Monza 31 Milan 31 Atalanta 30 Lazio 28 Napoli 28 Sassuolo 27 Torino 21 Cagliari 21 Frosinone 19 Cremonese 13