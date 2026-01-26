Toro.it

E’ finita in parità la sfida tra Parma-Torino: una prestazione positiva per i granata che nel finale sono riusciti a riprendere la parità

Il Torino di Baldini in occasione della 22a giornata di campionato ha fatto visita al Parma, una delle squadre più in forma del campionato.

Sulla carta i ducali erano favoriti, ma nel corso dell’incontro è risaltato un sostanziale equilibrio rispecchiato al termine dei 90′ con il pareggio per 1-1. Nella prima metà di gara i granata hanno tenuto saldamente in mano il pallino del gioco, concedendo qualche contropiede ma senza mai incorrere a minacce significative. Nei primi 45 Sandrucci si è distinto in fase offensiva con ottimi spunti, che in più occasioni hanno visto la squadra di Baldini sfiorare il vantaggio.

Un secondo tempo turbolento

Nella ripresa il Parma è salito di intensità, ma fino al 69′ i granata erano ancora saldamente in partita. Fino a quel momento la squadra di Baldini ha potuto contare su un’ottima prestazione di Kugyela, che nel corso dell’incontro ha svolto molteplici compiti in mezzo al campo, riuscendo a contribuire sia alla fase difensiva che a quella offensiva. Tuttavia, l’espulsione ingenua di Santer ha costretto il Torino a finire l’ennesima partita in inferiorità numerica, e da quel momento, il Parma è tornato a spingere con intensità per poi trovare la rete dell’1-0 con Martinez. Nei minuti successivi l’esito dell’incontro sembrava essere ben delineato, ma i cambi del tecnico granata hanno contribuito a ridare vigore alla squadra. Zeppieri infatti, alla prima palla toccata è riuscito a trasformare l’assist vincente di Ferraris in gol per riacciuffare la parità.

La classifica

Il Torino con l’ennesimo pareggio conseguito in campionato ha portano a quota 9 la serie di risultati utili consecutivi e con il punto di oggi ha consolidato il quartultimo posto della classifica, a sei punti dalla zona salvezza.

  1. Fiorentina 38
  2. Roma 37*
  3. Parma 36
  4. Cesena 36*
  5. Inter 34
  6. Lecce 33
  7. Verona 32*
  8. Genoa 32
  9. Milan 31
  10. Juventus 31
  11. Monza 31
  12. Atalanta 30
  13. Bologna 29*
  14. Lazio 28
  15. Napoli 28
  16. Sassuolo 27
  17. Torino 21
  18. Cagliari 21
  19. Frosinone 19
  20. Cremonese 13

*Una partita in meno

ultimo aggiornamento: 26-01-2026

Primavera Parma-Torino 1-1: il tabellino