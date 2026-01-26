Parma-Torino, la diretta della partita di Primavera 1 2025/2026: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Torina in campo il Toro nel campionato di Primavera 1: i torelli di Baldini sono reduci da 8 risultati utili consecutivi, fatti di 6 pareggi e 2 vittorie e affrontano il Parma, quarto in classifica, che arriva dalla vittoria per 2-1 contro la capolista Fiorentina. I granata in classifica si trovano al diciottesimo posto, nella zona playout e con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione, un vittoria oggi li porterebbe quanto meno ad agganciare il Cagliari, che condivide con il Toro la zona playout.

28′ Il Parma non sfrutta il calcio di punizione e permette al Torino di ripartire da una rimessa dal fondo

26′ Fuori Kugyela dentro Cereser, Torino ora in 10 contro 11

24′ Santer viene espulso dopo aver tentato un dribbling ai danni di Mikolajewski

22′ OCCASIONE per il Parma. Mikolajewski viene lanciato in profondità e dopo aver tenuto botta ai contrasti della difesa granata tenta la conclusione. Tiro potente ma centrale che viene deviato in angolo da Santer

17′ Doppio cambio per il Torino. Dentro Carvalho e Zeppieri fuori Luongo e Gabellini

16′ Angolo battuto bene da Mikolajewski ma l’attaccante che entra in possesso del pallone tenta la botta diretta verso la porta che termina però alta

15′ Il Parma riparte in contropiede con Cardinali e guadagna un prezioso calcio d’angolo

14′ L’arbitro ammonisce Carrascosa per un intervento giudicato irregolare. Non un buon ingresso in campo per il difensore granata

12′ Sostituzione per il Parma. Fuori Castaldo dentro Marchesi

11′ Carrascosa commette un errore nei pressi della propria area e per poco non regala un’opportunità al Parma che viene fermato dalla copertura di Pellini

10′ Fase confusa della partita, entrambe le squadre sono larghe e concedono cotanti ripartenze da una parte e dall’altra

8′ Balduzzi entra in possesso di palla e dopo essersi accentrato tenta la conclusione a giro. Il tiro è potente ma termina ampliamente largo sul fondo

7′ Il Parma da alcuni minuti sta tenendo in mano il pallino del gioco con una serie di passaggi nei pressi della metà campo

4′ Occasione per il Parma. Il Torino non riesce a spazzare il pallone e concede un nuovo possesso a Mikolajewski che tenta la botta dal limite dell’area. La conclusione è potente e precisa ma Santer riesce a deviare il tiro in angolo

3′ Kugyela combina con Zaia in profondità e tenta un cross indirizzato nel cuore dell’area di rigore dei ducali. Il traversone viene però deviato dal Parma che concede una rimessa al Torino

2′ Il Torino gestisce il possesso palla e coinvolge anche i difensori centrali in fase di costruzione

1′ Il Torino batte il calcio d’inizio e da il via alla ripresa

1′ Sostituzione per il Parma. Fuori Avramescu dentro Mengoni

1′ Sostituzione per il Torino. Dentro Conzato fuori Sandrucci

SECONDO TEMPO

46′ L’arbitro fischia la fine del primo tempo dopo un forcing finale del Parma che termina però in un nulla di fatto

45′ L’arbitro indica un minuto di recupero

44′ OCCASIONE per il Parma. Cardinali viene imbucato in area da Konate ma l’italiano non sfrutta l’occasione tirando oltre la linea di fondo campo

42′ Azione pericolosa del Parma che nell’area del Torino effettua una serie di conclusioni ravvicinate ma la difesa granata copre bene e riesce a deviare nuovamente lontano dall’area

41′ Il Parma riparte in contropiede in velocità ma Olinga è di nuovo attento e devia la conclusione in angolo

38′ Bell’azione del Torino. Kugyela parte in velocità e dopo una rapida combinazione tenta la botta da posizione defilata. Il tiro è potente ma viene deviato in angolo da Astaldi

35′ Mikolajewski si incarica della battuta e realizza una conclusione insidiosa che viene però devianta in angolo da Santer

34′ Olinga atterra in maniera irregolare l’attaccante del Parma e concede un calcio di punizione al limite dell’area di rigore granata

32′ Il Parma torna a rendersi pericoloso in fase offensiva. Ennesima azione nata dagli sviluppi di un lancio lungo che viene agganciato perfettamente nel cuore dell’area di rigore. L’attaccante dei ducali tenta la conclusione dopo essersi accentrato ma la difesa spazza

31′ Castaldo ferma Sandrucci in maniera irregolare e concede una punizione al Torino

29′ Il Torino cerca di trovare il varco giusto mantenendo saldamente il pallino del gioco: continua la rapida combinazione di passaggi per trovare l’imbucata vincente

27′ Ferraris tenta la botta dalla distanza ma il tiro viene deviato in angolo da un difensore

24′ Il Torino guadagna un calcio di punizione nella trequarti avversaria dopo aver subito un intervento duro che ha impedito ai granata di sviluppare l’azione

24′ Ammonizione per Martinez del Parma

23′ Il Torino lamenta un calcio di rigore dopo che Sandrucci è stato fermato in maniera dubbia nell’area del Parma

21′ La partita è entrata nel vivo: i ritmi si sono aumentati ma le due squadre faticano a trovare la sufficiente precisione per impensierire le rispettive difese

19′ Drobnic viene fermato in maniera irregolare e permette al Parma di recuperare il possesso del pallone

17′ OCCASIONE per il Torino. Sandrucci riceve palla e dopo essersi accentrato tenta la conclusione in porta. Il tiro è ben indirizzato ma il portiere del Parma con un ottimo intervento devia il tiro in corner

16′ Ammonizione per Drobnic che ha trattenuto Gabellini in maniera irregolare

15′ Il Torino continua a far girare palla ma Zaia manca il pallone e concede una rimessa agli avversari

13′ Il Parma torna a farsi vedere nella metà campo del Torino ma solo per un istante. I granata recuperano il possesso e danno il via a una nuova azione offensiva

11′ OCCASIONE per il Torino. Sandrucci riceve palla sull’esterno e tenta subito il cross in mezzo. Il traversone è ben indirizzato e arriva sulla testa di Gabellini che non riesce però a trovare lo specchio della porta

10′ Il Torino recupera il possesso dopo un intensa azione di pressing ma l’arbitro sanziona l’uscita del pallone e concede al Parma una rimessa nei pressi dell’area dei ducali

9′ Bell’azione del Torino che dopo aver sventato la minaccia di un possibile contropiede tenta una verticalizzazione per Gabellini. L’attaccante viene però anticipato dal difensore del Parma che recupera il possesso

6′ Il Torino effettua la prima conclusione verso la porta. Dopo una rapida combinazione Sandrucci effettua un cross in area che dopo una serie di deviazioni finisce tra i piedi di Olinga. Il tiro è potente ma si spegne ampliamente sul fondo

4′ Il Parma opta nuovamente per il lancio lungo ma sta volta la difesa del Torino è attenta e spazza

3′ Il Torino da il via a un’azione elaborata con una fitta rete di passaggi per cercare un varco nella difesa avversaria

1′ OCCASIONE Parma. I ducali partono subito forti con un lancio lungo che arriva nei pressi dell’area granata. L’attaccante riceve palla a pochi centimetri di distanza dalla linea di porta ma Santer sventa la minaccia deviando la conclusione in angolo

1′ Il Parma batte il calcio d’inizio e dà il via all’incontro

Primo Tempo

Primavera Parma-Torino 0-0: il tabellino

Espulsi: st 24′ Santer

Ammoniti: pt 16′ Drobnic, pt 24′ Martinez, st 14′ Carrascosa

Primavera Parma-Torino: il prepartita

La squadra di Baldini è anche tra le peggiori difese del campionato e dovrà resistere al Parma, secondo solo all’Inter per numero di reti segnate in campionato, ben 9 nelle ultime 3 gare di campionato. Parma molto motivato, essendo che con una vittoria si poterebbe momentaneamente in testa alla classifica, raggiungendo la Fiorentina, in attesa dei risultati di Roma e Cesena.

Primavera Parma-Torino: dove vederla in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre e in streaming sul sito dello stesso Sportitalia.

Primavera Parma-Torino: le formazioni ufficiali

Parma: Astaldi, Mena, Mikolajewski, Cardinali, Castaldo, Drobnic, Balduzzi, Diop, Conde, Konatè, Avramescu. A disposizione: Casentini, D’Intino, Pajsar, Coulibaly, Varali, Opoku, Marchesi, Alinovi, Chimezie, Mengoni, Semedo. Allenatore: Corrent.

Torino: Santer, Pellini, Carracosa, Ferraris, Gabellini, Zaia, Kugyela, Sandrucci, Tonica, Olinga, Luongo. A disposizione: Cereser, Gallo, Zeppieri, Perez, Penkov, Conzato, Falasca, Gatto, Brzyski, Carvalho, Rivas. Allenatore: Baldini.

Arbitro: Poli