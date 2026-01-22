I granata pareggiano 1-1 tra carattere e rimpianti: la squadra di Baldini allunga sulla zona retrocessione

Il Toro ferma la capolista Roma sull’1-1 e conquista un punto fondamentale nella corsa salvezza. Ottima la prestazione degli uomini di Baldini, capaci di contenere con ordine le offensive della prima della classe, passata in vantaggio grazie a un’autorete, e di tenerle testa per larghi tratti della gara, arrivando anche a dominare sul piano del possesso e del territorio.

Bonacina protagonista nel bene e nel male: prima firma il pareggio con una splendida azione personale, poi si fa espellere per un colpo a palla lontana. Nonostante l’ultimo quarto d’ora giocato in inferiorità numerica, il Toro riesce comunque a difendere un punto prezioso, non senza qualche recriminazione. Pesa infatti sull’economia del match l’incredibile occasione fallita da Gabellini nel primo tempo, a porta praticamente sguarnita.

Per la squadra di Baldini si tratta dell’ottavo risultato utile consecutivo, che porta i granata a quota 20 punti, ora appaiati al Cagliari. Complice la sconfitta di Cremonese e Frosinone, il Toro guadagna terreno sulla zona retrocessione diretta, salendo al quart’ultimo posto a pari punti con i sardi. La Lazio, invece, vince e allunga di cinque lunghezze sui granata, che, seppur in crescita, dovranno andare a caccia di qualche successo pesante per provare ad allontanarsi definitivamente dalle zone calde.

La classifica

Ecco la classifica del campionato Primavera 1 al termine della 21esima giornata

Roma 37 Cesena 36 Parma 35 Fiorentina 35 Inter 33 Verona 32 Genoa 32 Monza 31 Milan 30 Lecce 30 Atalanta 29 Bologna 29 Napoli 28 Juventus 28 Sassuolo 26 Lazio 25 Torino 20 Cagliari 20 Frosinone 18 Cremonese 13