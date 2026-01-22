Toro.it

I granata pareggiano 1-1 tra carattere e rimpianti: la squadra di Baldini allunga sulla zona retrocessione

Il Toro ferma la capolista Roma sull’1-1 e conquista un punto fondamentale nella corsa salvezza. Ottima la prestazione degli uomini di Baldini, capaci di contenere con ordine le offensive della prima della classe, passata in vantaggio grazie a un’autorete, e di tenerle testa per larghi tratti della gara, arrivando anche a dominare sul piano del possesso e del territorio.

Bonacina protagonista nel bene e nel male: prima firma il pareggio con una splendida azione personale, poi si fa espellere per un colpo a palla lontana. Nonostante l’ultimo quarto d’ora giocato in inferiorità numerica, il Toro riesce comunque a difendere un punto prezioso, non senza qualche recriminazione. Pesa infatti sull’economia del match l’incredibile occasione fallita da Gabellini nel primo tempo, a porta praticamente sguarnita.

Per la squadra di Baldini si tratta dell’ottavo risultato utile consecutivo, che porta i granata a quota 20 punti, ora appaiati al Cagliari. Complice la sconfitta di Cremonese e Frosinone, il Toro guadagna terreno sulla zona retrocessione diretta, salendo al quart’ultimo posto a pari punti con i sardi. La Lazio, invece, vince e allunga di cinque lunghezze sui granata, che, seppur in crescita, dovranno andare a caccia di qualche successo pesante per provare ad allontanarsi definitivamente dalle zone calde.

La classifica

Ecco la classifica del campionato Primavera 1 al termine della 21esima giornata

  1. Roma 37
  2. Cesena 36
  3. Parma 35
  4. Fiorentina 35
  5. Inter 33
  6. Verona 32
  7. Genoa 32
  8. Monza 31
  9. Milan 30
  10. Lecce 30
  11. Atalanta 29
  12. Bologna 29
  13. Napoli 28
  14. Juventus 28
  15. Sassuolo 26
  16. Lazio 25
  17. Torino 20
  18. Cagliari 20
  19. Frosinone 18
  20. Cremonese 13
Kenny Momba Liema Olinga of Torino FC U19 in action during the Primavera 1 football match between Torino FC U19 and SSC Napoli U19.
TAG:


ultimo aggiornamento: 22-01-2026

4 Commenti
ToroinUSA
ToroinUSA
53 minuti fa

, magari se la aggiorniamo…
per quel che può contare…

Screenshot-2026-01-22-alle-17.24.22
mavafancairo
mavafancairo
10 minuti fa
Reply to  ToroinUSA

lo abbiamo già chiesto in molti e diverse volte, niente da fare … la reda di cairese.it è sensibile alle richieste (peraltro giustificatissime) degli utenti quanto il presinientino a quelle dei tifosi (del Toro, ovviamente, perché per quelli della cairese va tutto benissimo così)

Last edited 3 minuti fa by mavafancairo
ToroinUSA
ToroinUSA
55 minuti fa

Un punto in casa e sembra che abbiamo vinto lo scudetto…
che tristezza infinita vedere come è caduto in basso questo torino…
ma continuiamo a riempire lo stadio con i biglietti regalati, ci meritiamo solo questo e nulla più.

mavafancairo
mavafancairo
9 minuti fa
Reply to  ToroinUSA

d’accordissimo con te, solo avrei scritto ‘continuate’ e ‘vi meritate’, dato che allo stadio non ci vado più da anni né ci andrò più finché il ciarlatano non si leva dal kz

Last edited 5 minuti fa by mavafancairo

Primavera Torino-Roma 1-1: il tabellino