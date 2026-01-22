I granata pareggiano 1-1 tra carattere e rimpianti: la squadra di Baldini allunga sulla zona retrocessione
Il Toro ferma la capolista Roma sull’1-1 e conquista un punto fondamentale nella corsa salvezza. Ottima la prestazione degli uomini di Baldini, capaci di contenere con ordine le offensive della prima della classe, passata in vantaggio grazie a un’autorete, e di tenerle testa per larghi tratti della gara, arrivando anche a dominare sul piano del possesso e del territorio.
Bonacina protagonista nel bene e nel male: prima firma il pareggio con una splendida azione personale, poi si fa espellere per un colpo a palla lontana. Nonostante l’ultimo quarto d’ora giocato in inferiorità numerica, il Toro riesce comunque a difendere un punto prezioso, non senza qualche recriminazione. Pesa infatti sull’economia del match l’incredibile occasione fallita da Gabellini nel primo tempo, a porta praticamente sguarnita.
Per la squadra di Baldini si tratta dell’ottavo risultato utile consecutivo, che porta i granata a quota 20 punti, ora appaiati al Cagliari. Complice la sconfitta di Cremonese e Frosinone, il Toro guadagna terreno sulla zona retrocessione diretta, salendo al quart’ultimo posto a pari punti con i sardi. La Lazio, invece, vince e allunga di cinque lunghezze sui granata, che, seppur in crescita, dovranno andare a caccia di qualche successo pesante per provare ad allontanarsi definitivamente dalle zone calde.
La classifica
Ecco la classifica del campionato Primavera 1 al termine della 21esima giornata
- Roma 37
- Cesena 36
- Parma 35
- Fiorentina 35
- Inter 33
- Verona 32
- Genoa 32
- Monza 31
- Milan 30
- Lecce 30
- Atalanta 29
- Bologna 29
- Napoli 28
- Juventus 28
- Sassuolo 26
- Lazio 25
- Torino 20
- Cagliari 20
- Frosinone 18
- Cremonese 13
@Redazione, magari se la aggiorniamo…
per quel che può contare…
lo abbiamo già chiesto in molti e diverse volte, niente da fare … la reda di cairese.it è sensibile alle richieste (peraltro giustificatissime) degli utenti quanto il presinientino a quelle dei tifosi (del Toro, ovviamente, perché per quelli della cairese va tutto benissimo così)
Un punto in casa e sembra che abbiamo vinto lo scudetto…
che tristezza infinita vedere come è caduto in basso questo torino…
ma continuiamo a riempire lo stadio con i biglietti regalati, ci meritiamo solo questo e nulla più.
d’accordissimo con te, solo avrei scritto ‘continuate’ e ‘vi meritate’, dato che allo stadio non ci vado più da anni né ci andrò più finché il ciarlatano non si leva dal kz