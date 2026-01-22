Torino-Roma, la diretta della partita di Primavera 1 2025/2026: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Il Torino Primavera è pronto a ospitare la Roma capolista. I granata oggi cercheranno di conquistare punti preziosi contro la migliore squadra del campionato. Un altro risultato utile permetterebbe ai giovani “torelli” di allungare a otto la striscia di imbattibilità e rilanciarsi nella corsa salvezza, provando a uscire dalla zona retrocessione.

Primavera Torino-Roma: la diretta

46′ Sostituzione Torino: fuori Kugyela, dentro Gallo

45′ Quattro minuti di recupero concessi dal direttore di gara

43′ Grande occasione Roma! Terlizzi gira bene di testa e cerca il palo più lontano. Tiro che si spegne di poco largo.

38′ Tripla sostituzione Roma: fuori Mirra, Sangare e Forte, dentro Nardin, Cama e Almaviva

33′ Tripla sostituzione Torino: fuori Ferraris, Sandrucci e Luongo, dentro Gatto, Brzyski e Rivas

28′ Espulso Bonacina: cartellino rosso all’esterno granata per un contatto a palla lontana con un giocatore giallorosso

25′ Forte lavora con la sua e calcia con il mancino nel cuore dell’area granata, non trovando però la porta

22′ Sostituzione Roma: fuori Litti, dentro Marchetti

20′ Dopo il gol del pari il toro continua a giocare con aggressività. Meglio i granata nella ripresa finora, con i giallorossi che appaiono spenti nella ripresa

19′ Sostituzione Torino: fuori Gabellini, dentro Falasca

12′ Sostituzione Roma: fuori Della Rocca, dentro Panico

7′ Ottimo inizio di secondo tempo per il Toro, che trova subito il meritato gol del pareggio

4′ GOOOOOL 1-1 TORO! Azione personale di Boancina che punta Sanagare e batte Zelezny rimettendo in parità l’incontro

1′ Al via la seconda frazione di Torino-Roma

SECONDO TEMPO

45′ Roma in vantaggio all’intervallo. la prima frazione si chiude con i giallorossi avanti grazie all’autorete di Tonica

39′ Il Toro prova ora a reagire allo svantaggio, sfruttando gli ultimi minuti della prima frazione

36′ GOL 0-1 ROMA: Litti crossa dall’out di sinistra, Tonica nel tentativo di anticipare Arena, insacca invece nella sua porta. Autogol del difensore granata

33′ Bonacina calcia con il destro ma viene murato dalla difesa giallorossa. Toro pericoloso anche sul calcio d’angolo successivo, con Luongo che non riesce a ribadire in rete

29′ Occasione incredibile per il Torino! Gabellini nel cuore dell’area si avventa su una respinta di Zelezny e, a porta sguarnita, fallisce incredibilmente l’occasione per portare in vantaggio il Toro

26′ Tiro masticato da Della Rocca che finisce facilmente tra le mani di Santer

21′ Ancora Gabellini riceve nel cuore dell’area e prova la conclusione, il tiro è però strozzato e finisce fuori

20′ Occasione Torino in transizione: tocco illuminante di Sandrucci per Gabellini, l’attaccante prova ad incrociare sul palo più lontano ma il pallone finisce fuori

19′ Spinge di più la Roma in questi ultimi minuti, giallorossi che stanno crescendo e mettendo pressione alla retroguardia granata

17′ Percussione di Litti in area di rigore, l’esterno giallorosso semina il panico nella difesa granata ma l’azione si spegne per una posizione di fuorigioco

14′ Occasione Roma, pericolosi i giallorossi con Seck che svetta di testa su calcio d’angolo. Il pallone finisce però alto sopra la traversa

10′ La Roma prova a fare la partita impostando dal basso e sfruttando molto le corsie laterali

7′ Partita vivace ed accesa nei primi minuti, le due squadre sia affrontano a viso aperto con occasioni da una parte e dall’altra

3′ Fallo subito da Bonacina, calcio di punizione dal limite subito in favore del Toro

1′ Fischia il direttore di gara, al via il match tra Torino e Roma

PRIMO TEMPO

Primavera Torino-Roma 1-1: il tabellino

Marcatori: pt 36′ Litti (T, Autogol), st 4′ Bonacina (T)

Espulsi: st 28′ Bonacina (T)

Torino (4-3-3): Santer, Zaia, Kugyela (st 46′ Gallo), Carrascosa, Tonica; Liema Olinga, Ferraris (st 33′ Gatto), Luongo (st 33′ Brzyski); Sandrucci (st 33′ Rivas), Bonacina, Gabellini (st 19′ Falasca). A disposizione: Cereser, Desole, Zeppieri, Penkov, Conzato, Carvalho. Allenatore: Baldini.

Roma (3-4-2-1): Zelezny, Seck, Mirra (st 38′ Nardin), Terlizzi; Sangare (st 38′ Cama), Bah, Forte (st 38′ Almaviva), Litti (st 22′ Marchetti); Di Nunzio, Della Rocca (st 12′ Panico), Arena. A disposizione: Marcaccini, Zinni, Arduini, Maccaroni, Paratici, Carlaccini. Allenatore: Guidi.

Arbitro: Dasso

Primavera Torino-Roma: le formazioni ufficiali

Torino (4-3-3): Santer, Zaia, Kugyela, Carrascosa, Tonica; Liema Olinga, Ferraris, Luongo; Sandrucci, Bonacina, Gabellini. A disposizione: Cereser, Gallo, Desole, Zeppieri, Penkov, Conzato, Falasca, Gatto, Brzyski, Carvalho, Rivas. Allenatore: Baldini.

Roma (3-4-2-1): Zelezny, Seck, Mirra, Terlizzi; Sangare Bah, Forte, Litti; Di Nunzio, Della Rocca, Arena. A disposizione: Marcaccini, Marchetti, Almaviva, Nardin, Zinni, Arduini, Cama, Panico, Maccaroni, Paratici, Carlaccini. Allenatore: Guidi.

Primavera Torino-Roma: il prepartita

Dopo le recenti vittorie in campionato, il Torino contro il Monza ha sprecato l’occasione per andare oltre il pareggio. Lo 0-0 ottenuto contro i lombardi ha comunque permesso ai granata di allungare a quota sette la striscia di risultati utili consecutivi. Contro la Roma, i granata saranno chiamati a una gara di attenzione e sacrificio contro una formazione che può contare su alcuni dei migliori realizzatori del campionato, tra cui Arena, già decisivo di recente contro la prima squadra del Torino.

Primavera Torino-Roma: dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Torino-Roma sarà trasmessa in diretta da Sportitalia, canale 60, e in streaming su Sportitalia.com