In occasione della 21a giornata del campionato di Primavera 1 il Torino di Baldini ospiterà la Roma, attuale capolista del campionato

Il pareggio contro il Monza seppur possa essere considerato un mezzo passo falso della Primavera del Torino, ha permesso agli uomini di Baldini di allungare a quota 7 la striscia di risultati utili consecutivi.

Questa tendenza potrebbe però arrestarsi giovedì 22 gennaio, quando i granata ospiteranno allo stadio Valentino Mazzola di Orbassano la Roma capolista. Dopo settimane di risultati utili contro squadre di media-bassa classifica, il Torino contro i giallorossi farà di tutto per conquistare qualche punto prezioso per tentare di uscire dalla zona rischio retrocessione della classifica.

3 vittorie nelle ultime 3 per la Roma

La Roma nelle ultime settimane ha collezionato tre vittorie nelle ultime 3 partite disputate, guadagnato così un bottino di 36 punti che al momento sta regalando ai giallorossi la prima posizione in campionato. Sebbene la squadra della capitale abbia vinto numerosi degli ultimi scontri disputati, contro i granata la Roma sarà motivata a proseguire la striscia di vittorie per tentare di allungare le distanze dal Parma e dal Cesena, che al momento sono secondi con 35 punti. I principali riferimenti offensivi della squadra di Guidi sono il trequartista Della Rocca, il miglior marcatore della squadra con 7 reti, e l’attaccante Arena, che ha da poco siglato il cartellino contro la prima squadra del Torino.

Il Torino cerca continuità

Visto il calibro e la qualità dell’avversario, giovedì i granata dovranno cercare di fornire una delle loro migliori prestazioni stagionali. Per farlo, Baldini potrà contare su Gabellini, rientrato recentemente dall’ultima squalifica e Zeppieri, che fino a ora hanno guidato il reparto offensivo della squadra con rispettivamente 6 e 4 gol realizzati. Perciun sarà invece chiamato a dirigere le azioni offensive del Torino, che hanno spesso visto nascere dai suoi piedi le azioni più pericolose della squadra di Baldini.

La classifica

La sfida tra Torino e Roma vedrà fronteggiarsi la 18esima squadra del campionato contro la capolista. Entrambe le formazioni saranno motivate a guadagnare punti preziosi per allungare le distanze sulle dirette concorrenti e per centrare i propri obiettivi stagionali.

  1. Roma 36
  2. Parma 35
  3. Cesena 35
  4. Fiorentina 35
  5. Inter 33
  6. Genoa 32
  7. Monza 31
  8. Milan 30
  9. Atalanta 29
  10. Verona 29
  11. Bologna 28
  12. Juventus 28
  13. Lecce 27
  14. Sassuolo 26
  15. Napoli 25
  16. Lazio 22
  17. Cagliari 20
  18. Torino 19
  19. Frosinone 18
  20. Cremonese 13
Tommaso Gabellini of Torino FC U19
21-01-2026

