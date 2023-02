Inter-Torino, diretta della partita del campionato Primavera 1 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Ventesima giornata del campionato Primavera 1, in programma c’è Inter-Torino. La squadra granata deve vincere per mantenere la vetta della classifica in compagnia del Lecce (i giallorossi allenati da Federico Coppitelli sono scesi in campo in precedenza e hanno battuto 2-1 la Sampdoria), nella precedente giornata nel turno infrasettimanale la squadra granata ha vinto 1-0 contro l’Atalanta grazie a un gol di Aaron Ciammaglichella. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 15.00, segui Inter-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Primavera, Inter-Torino: la cronaca in diretta

45′ Cinque minuti di recupero

43′ Ciammaglichella per Ansah, il tiro dell’attaccante è respinto

39′ SOSTITUZIONE per la l’Inter. Iliev entra al posto di Carboni

38′ Cross di Opoku, colpo di testa ancora di Corona ma palla debole che viene facilmente parata

36′ Colpo di testa di Corona che termina a lato

35′ AMMONITO Fontanarosa

33′ SOSTITUZIONE nell’Inter. Esce Curatolo, entra Akinsanmiro

32′ Ci prova Dell’Aquila dalla distanza, tiro smorzato da un difensore nerazzurro che arriva tra le braccia del portiere dell’Inter

30′ SOSTITUZIONE nel Torino. Ansah per Jurgens che non è al meglio

28′ AMMONITO Fioratti, che quest’oggi sostituisce in panchina lo squalificato Scurto

28′ Il Torino si riversa in avanti l’Inter si sta difendendo bene

26′ Gol di Curatolo su rigore. 2-0 per l’Inter

25′ RIGORE per l’Inter. Fallo di Anton su Carboni

23′ Il Torino fatica ad andare alla conclusione e l’Inter sta prendendo sempre più campo

20′ SOSTITUZIONE nel Torino. Dell’Aquila al posto di Savva

16′ AMMONITO Kamate

15′ SOSTITUZIONE ne Torino. Entra Corona al posto di Njie

13′ OCCASIONE per il Torino. Njie va alla conclusione in mischia, gran parata del portiere avversario

11′ Torino in difficoltà in questo secondo tempo, è partito meglio l’Inter

8′ Sinistro di Carboni dal limite deviato da un difensore del Torino in angolo

6′ TRAVERSA di Carboni direttamente su calcio di punizione

5′ AMMONITO Weidmann per un fallo al limite dell’area su Curatolo, ha rischiato il fallo da rigore il centrocampista del Torino

2′ Inter subito pericolosa con un diagonale pericoloso di Konate che termina sul fondo

1′ Inizia il secondo tempo, primo pallone dell’Inter

1′ SOSTITUZIONE nel Torino. Entra Ciammaglichella al posto di Ruiz

SECONDO TEMPO

47′ AMMONITO Njie

47′ Finisce il primo tempo. Inter in vantaggio per 1-0 contro il Torino

45′ Due minuti di recupero

42′ Alla prima azione della partita l’Inter passa incredibilmente e immeritatamente in vantaggio: cross del neo entrato Di Maggio dalla destra, colpo di testa vincente di Esposito

42′ Gol dell’Inter. Ha segnato Esposito

38′ Chivu per nulla contento della prestazione dei suoi che non hanno praticamente mai superato la linea di centrocampo

37′ Tripla SOSTITUZIONE nell’Inter. Escono Owusu, Martini e Dervishi, entrano Nezirevic, Di Maggio e Kamate

33′ Il Torino sta continuando ad attaccare, tutta l’Inter schiacciata nella propria trequarti campo

29′ Jurgens dalla sinistra mette una palla insidiosa in mezzo, Savva arriva in scivolata alla deviazione ma la palla finisce sull’esterno della rete

27′ Punizione calciata da Jurgens che termina di poco alta

26′ Ancora Weidmann protagonista, il centrocampista guadagna una punizione dai 25 metri

25′ Molto vivace Weidmann che ora prova l’azione personale ma viene fermato

24′ AMMONITO Stankovic. E’ il primo cartellino della partita

21′ Prova la sortita offensiva Carboni nell’Inter, Opoku lo ferma e recupera palla

18′ Il Torino continua a giocare nella trequarti campo avversaria ma non riesce ad andare alla conclusione

15′ Dopo l’ennesimo angolo per il Torino, prova la girata Jurgens ma colpisce male il pallone

12′ L’Inter prova ora ad alzare il baricentro ma il Torino sta giocando bene in questa prima parte di gara

9′ Solo Torino in campo in questa prima parte di gara, tutta l’Inter assediata nella propria area di rigore in questi nove minuti ma ancora nessuna vera occasione

6′ Weidmann imbuca per Njie, l’attaccante però si allunga troppo il pallone che finisce sul fondo

4′ Angolo battuto corto da Ruiz, allontana poi la difesa nerazzurra

3′ Torino subito in avanti. La squadra granata guadagna il primo angolo della partita

1′ Inizia la partita. Primo pallone giocato dal Torino

PRIMO TEMPO

Primavera, Inter-Torino 2-0: il tabellino

Reti: pt 42′ Esposito (I), st 26′ Curatolo rig. (I)

Ammoniti pt 24′ Stankovic (I), 47′ Njie (T), st 5′ Weidmann (T), 16′ Kamate (I), 35′ Fontanarosa (I)

Inter: Calligaris, Fontanarosa, Stankovic, Martini (pt 37′ Di Maggio), Carboni (st 39′ Iliev), Stabile, Kassama, Curatolo (st 33′ Akinsanmiro), Esposito, Dervishi (pt 37′ Kamate), Owusu (pt 37′ Nezirevic). A disposizione: Botis, Bonardi, Matjaz, Di Maggio, Sarr, Biral, Stante, Pelamatti, Akinsanmiro. Allenatore: Chivu.

Torino: Passador, Anton, Jurgens (st 30′ Ansah), Savva (st 20′ Dell’Aquila), Dellavalle, Dembele, Ruiz (st 1′ Ciammaglichella), Njie (st 15′ Corona), Weidmann, Ruszel, Opoku. A disposizione: Brezzo, Servalli, Gaj, Wade, Rettore, Marshage, Vaiarelli, Silva, Barzago, Makadji. Allenatore: Scurto.

Arbitro: Di Marco di Ciampino

Primavera, Inter-Torino: il prepartita

Scurto per la partita contro l’Inter dovrà fare a meno dello squalificato N’Guessan, giocatore importante per la difesa. Contro la formazione nerazzurra in difesa ci sono Anton e Dellavalle al centro, con Dembele e Opuku come terzini. In attacco invece Scurto punta su Jurgens e Njie, con Dell’Aquila e Ansah che partono dalla panchina, così come va in panchina anche Ciammaglichella, autore del gol decisivo contro l’Atalanta.

Primavera, Inter-Torino: le formazioni ufficiali

Inter: Calligaris, Fontanarosa, Stankovic, Martini, Carboni, Stabile, Kassama, Curatolo, Esposito, Dervishi, Owusu. A disposizione: Botis, Bonardi, Matjaz, Iliev, Kamate, Di Maggio, Sarr, Biral, Nezirevic, Stante, Pelamatti, Akinsanmiro. Allenatore: Chivu.

Torino: Passador, Anton, Jurgens, Savva, Dellavalle, Dembele, Ruiz, Njie, Weidmann, Ruszel, Opoku. A disposizione: Brezzo, Servalli, Gaj, Wade, Rettore, Marshage, Dell’Aquila, Ansah, Corona, Ciammaglichella, Vaiarelli, Silva, Barzago, Makadji. Allenatore: Scurto.

Dove vedere Inter-Torino Primavera in streaming e in TV

Inter-Torino in diretta sarà trasmessa su Sportitalia: sarà possibile seguire la gara del campionato Primavera in tv ma pure in streaming sul sito di Sportitalia.