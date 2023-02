Dopo l’Atalanta, i ragazzi di Scurto si preparano ad affrontare l’altra nerazzurra del campionato Primavera 1: l’Inter

È tornato finalmente a splendere il sole in casa Toro. Grazie alla vittoria nel turno infrasettimanale contro l’Atalanta, i ragazzi di Scurto hanno infatti definitivamente scacciato il periodo negativo che ha messo a repentaglio quanto di buono fatto nella prima parte di stagione. Con la classifica così corta è infatti facile ritrovarsi dalla vetta alle retrovie in un battito di ciglia. Se infatti i sei punti conquistati contro il Cagliari e la Dea hanno restituito il podio ai granata, non lo ipotecano. Per quello serve continuità e va cercata già a partire dall’Inter, prossima avversaria di Jurgens e compagni.

Inter, fuori dalla Youth League: ora testa al campionato

La Youth League toglie energie ai ragazzi di Chivu, che si ritrovano in dodicesima posizione a 25 punti. Ben 11 in meno dei granata, autori di un campionato diverso rispetto ai nerazzurri. Arrivati ai playoff e usciti sconfitti contro il Rukh Lviv U-19, i prossimi avversari del Toro sono a caccia di playoff. I quattro risultati utili consecutivi ottenuti in campionato lo dimostrano e li rendono rivali ostici da battere. Tra i nomi che più spiccano c’i sono i fratelli c’è Esposito, autore di una tripletta contro il Cagliari e in splendida forma. È lui a tenere a galla i suoi a suon di gol e si prepara ad aggiungere il Toro alle sue prossime vittime.

Toro senza Scurto e N’Guessan

Scurto dovrà essere accorto nel preparare il match: servità contenere il prodigio nerazzurro per replicare quanto fatto all’andata. Una vittoria di “corto muso” come direbbe Allegri, targata Ansah, sufficiente a portare a casa i tre punti. Crescono le difficoltà senza il tecnico in panchina e N’Guessan in difesa, entrambi squalificati dopo l’Atalanta ma nel calcio come nella vita, tutto è possibile. Appuntamento al Konami Youth Development Centre alle ore 15.00 di domani, domenica 19 febbraio.