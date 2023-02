Dopo un mese difficile grazie a due vittorie di fila i granata hanno rialzato la testa e ora si trovano primi in classifica con il Lecce

La Primavera del Torino, dopo un periodo nuvoloso, è tornato a rivedere la luce del sole. Questo è stato possibile grazie ai due successi consecutivi rimediati contro il Cagliari e l’Atalanta. Le due vittorie ottenute nelle ultime settimane hanno permesso ai granata di uscire da un periodo negativo, nel quale i ragazzi guidati da Giuseppe Scurto faticavano a raccogliere punti. Un momento caratterizzato da una piccola crisi, simile a quella che i Torelli avevano già vissuto diversi mesi fa, da quando persero in maniera assurda un derby contro la Juventus. Dopo quella bruciante sconfitta rimediata contro i cugini, la Primavera granata ha collezionato altri risultati negativi, mettendo così in discussione tutto il lavoro che era stato fatto fino a quel momento. In quel frangente la squadra di Scurto fu molto brava a non farsi trascinare dalla negatività, rimanendo compatta con il solo obiettivo di rialzare la testa il prima possibile, e così fu. Dopo diverse batoste, e dopo aver affrontato 20 giorni difficili, i granata sono riusciti a tornare a vincere e a conquistare punti. Un po’ quello che sta succedendo ora. Con i granata che adesso si godono il primo posto in classifica insieme al Lecce dell’ex granata Federico Coppitelli.

La Primavera granata vola grazie al grande lavoro di Ludergnani e Scurto

La squadra di Scurto adesso sa che non saranno più concessi cali di tensione e sta lavorando per far sì che non ci siano più sorprese negative. Il Torino Primavera vuole continuare a vincere a partire già dalla prossima partita di campionato nella quale i granata affronteranno l’Inter. I Torelli non vogliono più smettere di sognare e se possono farlo una grande parte del merito, oltre ad essere loro, è del responsabile del settore giovanile Ruggero Ludergnani e di mister Scurto. Entrambi sono riusciti a cimentarsi alla perfezione nel mondo Toro che prima del loro arrivo stava attraversando un periodo difficile con la Primavera granata che, dopo due stagione trascorse a lottare per non retrocedere, ora sta tornando dove merita di restare. Quindi va fatto un grande applauso sia a Ludergnani che a Scurto, i quali hanno il merito di portare avanti un progetto molto importante e ambizioso.