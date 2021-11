Il Responsabile del Settore giovanile, Ruggero Ludergnani, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Torino Channel

Dopo i suoi primi quattro mesi di lavoro come Responsabile del Settore giovanile, per Ruggero Ludergnani è arrivato il momento di fare il punto sul suo lavoro. “Sono stati 4 mesi molto intensi ma molto produttivi. Ho trovato un’accoglienza bellissima, ringrazio tutti i miei collaboratori. Penso che il lavoro da fare sia ancora tantissimo ma abbiamo gettato delle buone basi” ha dichiarato ai microfoni di Torino Channel.

Ludergnani: “Asta ci sta dando una grande mano”

Poi ha parlato anche delle strutture del Torino: “Il Torino ha la necessità di investire nelle strutture, il primo punto di cui avevamo parlato con il presidente era quella di realizzare un convitto e creare un’organigramma con persone che stiano vicino ai ragazzi e in questi quattro mesi l’abbiamo fatto: c’è un direttore della struttura nuovo, un team manager della Primavera nuovo, un tutor, uno psicologo, un dottore solo per il convitto. Ma in generale la filosofia che vorrei portare è di un’organizzazione ancora più professionale e attenta ai ragazzi”.

Ludergnani si è soffermato anche sul nuovo ruolo di Antonino Asta: “Vogliamo creare un’identità forte anche dei principi di gioco, per fare questo abbiamo presto Antonino Asta che è il Responsabile della metodologia. Questo è un passo importante ma non possiamo pensare che in 4 messi abbiamo già realizzato tutto. Tra gli allenatori delle giovanili si sta creando un clima collaborativo e questo non è scontato. Asta ci sta dando una grande mano e siamo contenti di lui. Come settore giovanile possiamo crescere ancora tanto”.

Ludergnani: “Stiamo lavorando per rinforzare tutte le squadre”

Sulla Primavera di Coppitelli: “Le vittorie fanno piacere, inutile negarlo, però l’importante è il modo in cui giochiamo, poi sappiamo che il calcio è fatto di episodi. Per me è importante la filosofia, il modo di giocare e la crescita dei giocatori. Domenica vedendo la Primavera la cosa che mi ha più fatto piacere è stato vedere un gruppo, dopo pochi mesi questa cosa mi ha reso contento. Grande merito va allo staff ma anche a ragazzi come Savini e Dellavalle, che trasmettono un grande senso di appartenenza e sono i primi ad aiutare i ragazzi nuovi che sono arrivati. Sono contento perché in poco tempo si è creata un’alchimia forte e questo è determinante”.

Ludergnani ha poi parlato anche del mercato: “Il mercato è aperto 12 mesi su 12. Stiamo lavorano tanto e ringrazio tutti coloro che lavorano nello scouting perché vogliamo rinforzare tutte le squadre e faremo qualcosa a gennaio ma iniziamo anche a lavorare per impostare le squadre della prossima stagione”.

Infine su Torino: “A Torino io sto benissimo, ho preso caso in centro città. Torino è una città bellissima, sono contentissimo di essere qua”.