Primavera, le pagelle di Torino-Lazio: Celesia illude, Siniega non è in giornata - Toro.it

Guerini entra e trova il gol con un magistrale calcio di punizione, da Procopio ci si aspettava di più: le pagelle di Torino-Lazio

PIROLA 6: sfiora soltanto il pallone calciato dal dischetto da Raul Moro a pochi minuti dalla fine e non riesce a evitare la sconfitta. Nonostante i tre gol subiti (di cui due su rigore), la sua prestazione è comunque sufficiente.

MIRABELLI 5: Raul Moro gli crea diversi problemi per tutta la partita. Troppo spesso e con troppa facilità l’attaccante della Lazio riesce a superare il difensore granata quando lo punta.

PORTANOVA 5,5: è suo il fallo di mani in area che consente a Franco di presentarsi sul dischetto e portare sul 2-1 la Lazio. E’ spesso in difficoltà quando è puntato dagli attaccanti avversari.

CELESIA 6,5: è il migliore del pacchetto difensivo del Torino. E non solo per il gol che dopo pochi secondo permette ai granata di passare momentaneamente in vantaggio. Sempre attento nelle chiusure: buona la sua partita.

