Cottafava: “Il risultato ci penalizza. Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca”

Le parole di Cottafava dopo Torino-Lazio, valida per la prima giornata del campionato Primavera 1 e terminata con una sconfitta per 2-3

Tanta sfortuna per il Toro Primavera di Cottafava. Un 3-2 che pesa, dopo una buona prestazione dei suoi, andati in vantaggio nel primo minuto. Inutile poi il recupero dello svantaggio ottenuto con Guerini: i due rigori hanno permesso ai biancocelesti di portare a casa la vittoria. Cottafava, tecnico della Primavera, commenta così il match: “Il risultato ci penalizza. Dobbiamo accettarlo, però se si va a vedere la prestazione, effettivamente è una sconfitta che lascia l’amaro in bocca. Siamo agli inizi, perciò voglio vedere il bicchiere mezzo pieno. Ho visto delle belle cose. Dopo questa sconfitta il rammarico è tanto.“

