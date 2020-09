LIVE Primavera Lazio-Torino 1-1: la cronaca in diretta - Toro.it

Torino-Lazio, la diretta live della partita del campionato Primavera 1 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Prima partita nel nuovo campionato per la Primavera: allo stadio Comunale di Volpiano, e non al Filadelfia che è occupato dalla Prima squadra, si gioca Torino-Lazio. La formazione granata in questa stagione è allenata da Marcello Cottafava, ex tecnico delle Primavera di Spal e Sampdoria, che ha sostituito Marco Sesia: anche la squadra è molto diversa da quella che nello scorso campionato ha conquistato a faticato la salvezza evitando la retrocessione in Primavera 2. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 11: segui Torino-Lazio in diretta con noi su Toro.it.

Primavera, Torino-Lazio: la diretta

20′ Avanzata del Toro sulla fascia destra con Siniega, che torna poi dai compagni nelle retrovie. Un suo errore permette alle Aquile di recuperare palla

19′ Il Toro fatica a prendere il possesso della palla. Quache rischio di troppo della Lazio permette ai granata di sfruttare una rimessa laterale, battuta da Procopio

18′ Buona azione individuale di Marino che riesce a sfondare sulla fasica destra, aprendo poi dall’altra parte. Arriva un cross con irola che ci mette il pugno, allontanando il pallone

17′ Punizione per la Lazio che batte velocemente. Continua a passare dalle restrovie per impostare il gioco. Si avvia una fase di batti e ribatti con i biancocelesti che hanno la meglio

16′ La squadra ospite fatica ad impostare da sinistra. Il Toro recupera temporaneamente palla, lasciandola poi ai biancocelesti. Greco interviene duramente su un avversario, rishciando il giallo

14′ La Lazio recupera la sfera a centrocampo e torna dalla difesa. Cerca poi spazio sulla fascia destra con Novella che lancia lungo verso Nimmermeer. Celesia chiude bene

13′ Ancora possesso Toro, con i granata che guadagnano una rimessa laterale

11′ Ancora il Toro libero sul secondo palo. La palla arriva a Procopio che non riesce a colpirla nel migliore dei modi, svirgolando e concedendo rimessa da fondo agli avversari

10′ Lazio in avanti con franco che taglia per Bertini, ma la palla arriva dritta tra le mani di Pirola, che la blocca con facilità

9′ Occasionissima per il Toro! Rischio di autogol per la Lazio. Il Toro esegue uno schema con la palla viene battuta verso Celesia, lasciato da solo davanti alla porta. Il giocatore granata cerca di rimetterla in mezzo, con la difesa avversaria che rischia di riportare in vantaggio i granata. Corner per i padroni di casa

8′ Sempre Greco dalla bandierina, che serve Portanova. Il giocatore granata cerca un tiro complicato che non gli riesce. Il Toro mantiene il possesso. La Rotonda viene poi messo giù da Marino e guadagna una punizione

7′ Occasione per il Toro! Greco recupera palla e scatta in vaanti, cercando il cross per un compagno, ma la palla viene messa in corner

6′ Riparte il Torino con una rimessa laterale battuta da Siniega. La Lazio recupera in fretta e torna dalla difesa, cercando poi un lancio lungo

5′ Azione del gol: la Lazio pareggia subito i conti! Moro taglia in mezzo alla difesa e sorprende Pirola, che non riesce ad evitare la rete aversaria. Tutto da rifare per i granata

4′ Gol della Lazio!

3′ Brutto colpo per la Lazio, che prova ad impostare l’azione offensiva dalle retrovie. Il Torino pressa alto e recupera in fretta palla

2′ Azione del gol: ci pensa Celesia a sbloccare il risultato! La palla arriva al giocatore del Toro da un cross battuto da Greco, che con una spizzata di testa la manda dritta alle spalle di Furlanetto!

1′ GOOOOOOOL del TOROOOOO

1′ Cross battuto in mezzo ma che rimpalla su un avversario. Altro corner per i padroni di casa

1′ Si parte! Primo pallone giocato dal Toro che riesce subito a farsi vedere in avanti, guadagnando un corner

PRIMO TEMPO

Primavera, Torino-Lazio 1-1: il tabellino

Marcatori: pt 1′ Celesia (T); pt 4′ Moro (L)

Torino (3-4-3): Pirola, Mirabelli, Celesia, La Rotonda, Portanova, Procopio, Siniega, Tesio, Cancello, Favale, Greco. A disposizione: Edo, Aceto, Morra, Dellavalle, Fimognari, Savini, Lovaglio, Guerini, Gianni, Ibrahimi. Allenatore: Cottafava

Lazio (4-3-1-2): Furlanetto, Novella, Ndrecka, Marino, Pino, Franco, Moro, Bertini, Nimmermeer, Shehu, Czyz. A disposizione: Peruzzi, Zappala, Pica, Migliorati, Marino, Ferrante, Marinacci, Tare, Castigliani. Allenatore: Menichini

Primavera, Torino-Lazio: il prepartita

Cielo grigio a Volpiano dove ha da poco smesso di piovere. A meno di un’ora dall’inizio della partita le due squadre sono sul terreno di gioco per effettuare i consueti esercizi di riscaldamento. Per Marcello Cottafava Torino-Lazio rappresenta la gara del debutto sulla panchina granata, che avviene in un campo però differente da quello che ospiterà la squadra nel corso del campionato: il Filadelfia. La prima avversaria, la Lazio, è una delle formazioni che in questa stagione parteciperà anche alla Youth League

Primavera, Torino-Lazio: dove vederla in TV e in streaming

La partita Torino-Lazio, del campionato Primavera 1 2020/2021 è trasmessa in diretta tv sui canali di Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming su SI Smart, la piattaforma accessibile tramite il sito www.sportitalia.com. La webcronaca sarà invece qui, su Toro.it.

Primavera, Torino-Lazio: le formazioni ufficiali

